Así es el Estadio Guadalajara, en el que la selección uruguaya enfrentará a España por el Mundial 2026: caminata larga, fiesta en la previa y un ruido ensordecedor

El próximo viernes 26 de junio la selección uruguaya se jugará su continuidad en el Mundial 2026 contra España en el Estadio Guadalajara de Jalisco, México . Referí tuvo la oportunidad de visitar el recinto en el que estará la celeste, un escenario de primer nivel que este martes recibió a Colombia y República Democrática del Congo .

La casa de las Chivas de Guadalajara , cuyo nombre oficial es Estadio Akron pero debió cambiar su nombre ya que la FIFA no permite nombres comerciales en las canchas de los Mundiales , se inauguró en julio de 2010 con un partido entre los locales y el Manchester United, en el que Javier "Chicharito" Hernández jugó un tiempo para cada lado para concretar su pase al cuadro inglés.

Antes de este torneo albergó varios partidos del Mundial Sub 17 de 2011 , entre ellos la victoria de Uruguay contra Brasil por 3-0 en las semifinales, y los Juegos Panamericanos de ese año.

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Le tocaron cuatro partidos del Mundial : la victoria de Corea del Sur 2-1 contra República Checa , el 1-0 del local México contra Corea , este encuentro entre Colombia y Congo , y por último el cruce entre Uruguay y España .

La previa

El primer punto de conocer el Estadio Guadalajara, ubicado en el costado oeste de la ciudad, a unos 40 minutos del centro, es negativo: si usted viene el viernes prepárese y traiga calzado cómodo, porque la caminata al estadio es larga, muy larga. Dependiendo del punto de acceso la travesía puede llevar tres kilómetros en la intemperie, y algunos colombianos marcaron que tardaron una hora caminando para llegar a los accesos, y todavía no habían ingresado.

Durante el trayecto algunos voluntarios de FIFA trataron de hacer amena la travesía. Algunos, por ejemplo, organizaron un juego de lanzar una pelota a un objetivo redondo. La realidad es que la lluvia que cayó en Guadalajara en las horas previas al partido no ayudaba a los que estaban realizando esta caminata, hicieran lo que hicieran los voluntarios.

Los hinchas de Colombia en el tramo final de su caminata hacia el Estadio Guadalajara Foto: Joaquín Pisa

Al llegar, los accesos son algo complicados. Las entradas se van sucediendo de a una o dos cuadras, y todas estaban copadas de gente esperando para entrar cuando llegó la apertura de puertas.

El partido en cuestión estuvo repleto de fanáticos de Colombia, que oficiaron casi como locales ante un Congo que tuvo apenas un puñado de hinchas. Para colmo, muchos mexicanos indicaron que llegaron a apoyar a la selección cafetera.

Ya dentro, el punto de puestos de comidas y bebidas de la parte exterior del estadio es mucho más grande que el del Hard Rock Stadium de Miami. Allí hay una gran cantidad de tiendas, pero la explanada de Guadalajara es una verdadera feria gigante de puestos de empresas auspiciantes y gastronomía, a la que se le suman vendedores ambulantes de gaseosas y cervezas que van por todo el lugar, y una gran tienda de FIFA. Al igual que todo lo vinculado al Mundial, nada es barato: una gaseosa no baja de los 15 dólares, y una cerveza de los 20.

También había un puesto con un DJ que ponía música colombiana a todo trapo, y cerca de allí un grupo de mariachis tocaba temas tradicionales mexicanos, por lo que mucha gente pasó las horas previas al partido bailando y bebiendo como si fuese un boliche.

La fiesta en la previa del partido entre Colombia y la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara Video: Joaquín Pisa

Las tribunas

Desde lejos ya se nota, pero de cerca es aún más impresionante ver la cobertura del estadio de pasto, que llega hasta la segunda bandeja del estadio.

Al entrar se puede ver un interior de estadio moderno, todo de cemento, con varias escaleras al descubierto del hall principal que dan a los tres niveles de tribunas. Está repleto de puestos gastronómicos y de baños en todos los pisos.

Así se veía el Estadio Guadalajara en la previa de Colombia vs RD Congo Video: Joaquín Pisa

La primera impresión del estadio sorprende por su magnitud, pero sobre todo por su ruido. Aún con mucha gente por ingresar, ya el bullicio colombiano retumbaba y mucho en el interior del Guadalajara.

El eco es grande. Todo sonido que sale de la tribuna parece levantarse por todo el estadio. Eso hizo que el ruido de una hinchada colombiana que canta y alienta de forma constante se sintiera el doble, como si le estuvieran gritando al lado a uno.

Así se sintió parte del himno colombiano en el Estadio Guadalajara Video: Joaquín Pisa

Con su forma cilíndrica y sus costados sin vértices rectos, no parece haber un impedimento en la visual desde ningún punto de la cancha. Además, las tribunas tienen algo de altura con respecto al campo de juego, lo que favorece este aspecto.

Hablando de la cancha, es de césped natural y comenzó el partido entre Colombia y Congo en perfecto estado. Habrá que ver si después del desgaste de este encuentro llega bien a un partido que se disputará apenas tres días después.

En la pausa de hidratación mucha gente se retiró a buscar algo para comer o tomar, como es costumbre. Es destacable lo rápido que se volvieron a acomodar casi todos, algo que se repitió en el entretiempo. En apenas tres o cuatro minutos ya casi la totalidad de los 45.358 espectadores presentes estaban nuevamente en su lugar.

Cuando el árbitro Marianni ya había dado el descuento de la primera mitad comenzó a caer una llovizna en el estadio. La gran mayoría de las gradas, incluyendo la parte abocada a la prensa, quedó cubierta gracias al techo que cubre las cuatro tribunas, aunque aquellos que tenían los asientos más cercanos a la cancha no corrieron con la misma suerte.

En definitiva, si piensa venir al Estadio Guadalajara el viernes: prepárese para caminar, venga preparado para gastar si quiere comer o beber en la previa o durante el partido, y disfrute tanto la fiesta antes del partido como el ambiente de un recinto que hizo que la fiesta colombiana se sintiera aún más fuerte que de costumbre.