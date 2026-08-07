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Fin de la novela de la transferencia de Nicolás de la Cruz a Peñarol: "La operación no se podrá concretar en este momento"

El pase del año que Peñarol gestionaba desde hace dos semanas se cayó definitivamente este viernes y el jugador de Flamengo no jugará el Torneo Clausura

7 de agosto de 2026 20:40 hs
Nicolás De La Cruz

Nicolás De La Cruz

Foto: Mauro Pimentel / AFP

Nicolás de la Cruz no será jugador de Peñarol en el actual mercado de pases y así lo hizo saber el futbolista a través de sus representantes, en un comunicado que la empresa Faro Sports publicó este viernes de noche.

De esta forma el propio futbolista pone punto final a la novela de lo que pudo ser la transferencia de la temporada, por el valor de mercado de De la Cruz y su rol en la selección uruguaya, y lo que podía representar para Peñarol que el miércoles ganó el título del Torneo Intermedio, está primero en la Tabla Anual y este sábado debuta ante Montevideo City Torque en el Torneo Clausura.

El futbolista es representado por Faro Sports donde Sebastián Taborda y Gonzalo Sorondo son los directores.

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"De La Cruz es un jugadorazo y ojalá pueda tenerlo Peñarol", dijo Zaidensztat en Minuto 1 de Carve Deportiva.

"Cuando uno analiza traer a un jugador, hay que ver lo que pide el jugador, lo que pide el representante y las comisiones que cobran los representantes. Hay un tema en el que no estamos de acuerdo. El esfuerzo que se estaría haciendo por el salario ya es muy pero muy grande y si le sumás las condiciones que pone el representante, y bueno... Por eso dije que no es para el fútbol uruguayo". Y luego apuntó: "Una cosa es cuando uno habla con el jugador que 'está todo divino', que 'quiero jugar en Peñarol', 'me encanta', 'bárbaro', se habla de ciertas condiciones y después cuando se pasa al representante el representante pone cifras distintas", agregó.

Las negociaciones las llevó adelante desde el primer momento el dirigente Marcelo Solomita, quien desde hace dos semanas avanza en las gestiones con el futbolista y con el dueño de la ficha, Flamengo.

El comunicado de De la Cruz a través de Faro Sports

Finalmente este viernes de noche el tema llegó a su final y así lo hizo saber el grupo empresarial que representa a De la Cruz, con este anuncio en redes sociales:

"Desde Faro Sports, en representación de Nicolás de la Cruz, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Club Atlético Peñarol por el interés, el respeto y el profesionalismo mostrados para concretar la incorporación de nuestro jugador. Al mismo tiempo, destacamos especialmente a los dirigentes Marcelo Solomita y Fernando Jacobo por su esfuerzo incansable, su cercanía y su calidad humana en cada etapa de este proceso de trabajo conjunto.

Pero, a pesar de la voluntad y de las incansables gestiones realizadas por todas las partes, la operación no se podrá concretar en este momento. Desde Faro, hemos actuado procurando resguardar los mejores intereses de Nicolás y, a la vez, realizando un gran esfuerzo para que esta incorporación pudiera concretarse. Debemos subrayar que las partes involucradas trabajaron intensamente y aunaron esfuerzos con la firme voluntad de alcanzar un entendimiento.

Agradecemos mucho las muestras de afecto e interés recibidas, y le deseamos al Club Atlético Peñarol el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos deportivos e institucionales".

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