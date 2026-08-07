"Uruguay está a punto de perder la mayor inversión privada de su historia": Delgado acusó a Cardona de "trancar" la negociación de HIF Global

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , acusó a la ministra de Industria, Fernanda Cardona , de "trancar" la negociación con HIF Global , que prevé instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú y que, de concretarse, se convertiría en la inversión más grande de la historia de Uruguay .

Delgado escribió un tuit en las últimas horas en el que aseguró que el país " está a punto de perder la mayor inversión privada de su historia " por seis mil millones de dólares.

" El proyecto avanzó, cumplió todas las etapas y llegó hasta el acuerdo de inversión. Pero cuando estaba todo encaminado, la ministra Cardona trancó el proceso ", continuó el dirigente nacionalista en su tuit.

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También agregó que existe un "riesgo real" de que la inversión termine en otro país . En una rueda de prensa posterior, agregó que ese país sería Paraguay.

Uruguay está a punto de perder la mayor inversión privada de su historia, USD 6.000 millones de HIF Global para producir hidrógeno verde y eFuels en Paysandú. El proyecto avanzó, cumplió todas las etapas y llegó hasta el acuerdo de inversión. Pero cuando estaba todo encaminado,…

"(La empresa) estaría tomando la decisión a partir de una actitud de las últimas horas de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, una vez más trancando toda la negociación, volviendo casi a punto cero", sostuvo Delgado, quien pidió al presidente Yamandú Orsi "actuar ya".

El presidente del Directorio blanco acusó a Cardona de "siempre" haberse opuesto a este proyecto y recordó que votó en contra de esta iniciativa cuando integraba el Directorio de UTE por la oposición, en el gobierno pasado.

Foto: Martin Martinez / FocoUy

"Ella decía que esto le competía a la UTE y se opuso todo lo que pudo. Y ahora, cuando es ministra, tiene que entender que ya no representa al Frente Amplio, representa al Uruguay y a los uruguayos. Por eso, creo que ahora el presidente tiene la palabra y es el que tiene que laudar. Y ojalá laude para que la inversión se haga y se ratifique, y no termine yéndose para Paraguay como existe ese riesgo latente", dijo Delgado.

La iniciativa de HIF Global se anunció durante el gobierno de Lacalle Pou, cuando se firmó un memorando de entendimiento.

En diciembre, ya con el gobierno de Orsi, se firmó un nuevo memorando y luego se negoció con la empresa, ante los reclamos de Argentina, cambiar la ubicación.

Pero el contrato final de inversión todavía no fue firmado y uno de los puntos que se mantiene en disputa es cuánto cobrará UTE por el suministro de energía eléctrica al proyecto.

La empresa pretende un valor por megavatio de US$ 40 y UTE ha intentado llevar esa cifra a US$ 45 pero con algunas condiciones.