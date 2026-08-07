Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
cielo claro
Sábado:
Mín 
Máx  11°

Siguenos en:

/ Nacional / DETALLES

Elecciones obligatorias BPS 2026: quiénes deben votar, de cuánto es la multa por no hacerlo y las fechas clave

La Corte Electoral deberá aprobar el padrón definitivo 120 días antes de la elección

7 de agosto de 2026 11:41 hs
BPS, Banco de Previsión Social.&nbsp;

BPS, Banco de Previsión Social. 

Foto: Gastón Britos/FocoUY

Más de 2,2 millones de personas estarán habilitadas para participar en las elecciones sociales del Banco de Previsión Social (BPS), que se realizarán el próximo 22 de noviembre.

En los comicios se elegirán los tres representantes sociales que integrarán el directorio del organismo: uno por los jubilados y pensionistas, otro por los trabajadores activos y un tercero por las empresas contribuyentes. Los otros cuatro integrantes del directorio son designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado.

El voto será obligatorio para los jubilados y pensionistas, los trabajadores activos públicos y privados mayores de 18 años al 28 de febrero de 2026 y las empresas contribuyentes registradas ante el BPS a esa fecha que se encuentren al día con sus obligaciones.

Más noticias

Las últimas elecciones de Trump

¿Querés tener razón o ser feliz?

No estarán obligados a votar los contribuyentes de aportación civil, bancaria, notarial y profesional, los titulares de obras de construcción, los empleadores de servicio doméstico ni los usuarios de determinados servicios. Tampoco deberán hacerlo las personas mayores de 75 años ni quienes tengan discapacidad.

Cómo votarán las empresas

Las empresas unipersonales votarán a través de su titular. En cambio, las sociedades y empresas pluripersonales deberán designar un mandatario o apoderado que las represente en la elección.

Quienes ya hayan designado un representante para elecciones anteriores no deberán realizar nuevamente el trámite, salvo que deseen sustituirlo.

Qué deben hacer los extranjeros habilitados

Los extranjeros con derecho a voto que no tengan credencial cívica deberán inscribirse para integrar el padrón electoral y podrán sufragar utilizando la cédula de identidad, de acuerdo con el domicilio registrado.

Según informó el director del BPS, Ariel Ferrari, alrededor de 100.000 extranjeros de 88 nacionalidades estarán habilitados para participar en estas elecciones. De ellos, más de 70.000 son trabajadores activos, más de 13.000 jubilados y pensionistas y más de 12.000 empresas unipersonales.

Cuáles son las multas por no votar

Quienes estén obligados a votar y no concurran a las urnas sin una causa justificada deberán pagar una multa equivalente a una unidad reajustable (UR).

En el caso de las empresas, las sanciones serán mayores. Si no designan mandatario o si el representante no vota, las multas podrán ser de seis, 12 o 20 unidades reajustables, según la cantidad de trabajadores dependientes.

El BPS prevé distintas causales para justificar la ausencia, entre ellas enfermedad, invalidez, imposibilidad física, razones de fuerza mayor, encontrarse fuera del país o residir en un departamento distinto al circuito asignado. Esta última excepción no aplica para los mandatarios de las empresas.

Las más leídas

Científicos propone reducir la población mundial a la mitad para "salvar" el planeta

Árboles caídos, techos volados y el muro del Ubilla derrumbado: primeras consecuencias de las tormentas y vientos en todo el país

Manini propuso a Orsi cobrar una tasa temporal a bancos y administradoras de crédito para financiar cambios de la Rendición de Cuentas

Riesgo de tornados en Uruguay: qué condiciones hacen posible este fenómeno, según Metsul

Temas

Elecciones bps elecciones obligatorias

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos