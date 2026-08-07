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Bomberos rescató a un conductor que quedó atrapado por la crecida de un curso de agua en Colonia

Para ponerlo a salvo, el personal utilizó un sistema de cuerdas y arneses de seguridad, con el que logró extraer al ocupante sin inconvenientes

7 de agosto de 2026 12:30 hs
conductorrescatado

Personal de la Dirección Nacional de Bomberos rescató a un conductor que había quedado atrapado dentro de su vehículo luego del temporal tras intentar cruzar un paso inundado sobre la Ruta 97, a la altura del kilómetro 264, en el puente La Picada, departamento de Colonia.

El operativo fue realizado por efectivos de la Unidad Operativa de Nueva Palmira, con apoyo de Bomberos de Carmelo.

Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron el vehículo detenido en medio del curso de agua crecido, con el conductor aún en su interior.

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Para ponerlo a salvo, el personal utilizó un sistema de cuerdas y arneses de seguridad, con el que logró extraer al ocupante sin inconvenientes.

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Según informó Bomberos, el conductor no sufrió lesiones y se encontraba en buen estado de salud, por lo que no fue necesario que recibiera asistencia médica.

Tras el operativo, la Dirección Nacional de Bomberos reiteró el llamado a la población a no intentar cruzar rutas, puentes o pasos cubiertos por agua, ya que la fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos y poner en grave riesgo la vida de sus ocupantes.

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