Bomberos rescató a un conductor que quedó atrapado por la crecida de un curso de agua en Colonia

Personal de la Dirección Nacional de Bomberos rescató a un conductor que había quedado atrapado dentro de su vehículo luego del temporal tras intentar cruzar un paso inundado sobre la Ruta 97, a la altura del kilómetro 264 , en el puente La Picada , departamento de Colonia.

El operativo fue realizado por efectivos de la Unidad Operativa de Nueva Palmira , con apoyo de Bomberos de Carmelo .

Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron el vehículo detenido en medio del curso de agua crecido, con el conductor aún en su interior.

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Para ponerlo a salvo, el personal utilizó un sistema de cuerdas y arneses de seguridad , con el que logró extraer al ocupante sin inconvenientes.

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Según informó Bomberos, el conductor no sufrió lesiones y se encontraba en buen estado de salud, por lo que no fue necesario que recibiera asistencia médica.

Tras el operativo, la Dirección Nacional de Bomberos reiteró el llamado a la población a no intentar cruzar rutas, puentes o pasos cubiertos por agua, ya que la fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos y poner en grave riesgo la vida de sus ocupantes.