Ancap confirmó operativo especial para abastecer vuelos durante las obras en Ezeiza

Ancap realizará un operativo extraordinario de abastecimiento de combustible de aviación (Jet A1) en el Aeropuerto de Carrasco durante las obras programadas en el Aeropuerto de Ezeiza , luego de alcanzar un acuerdo con el sindicato Fancap, según confirmó la empresa a El Observador al ser consultada.

La empresa comunicó que el entendimiento permitirá implementar las modificaciones temporales en la organización del trabajo necesarias para atender el incremento extraordinario de la demanda previsto entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre .

Durante ese período, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza operará con una longitud reducida de su pista principal debido a obras de rehabilitación de la pista secundaria y de la intersección entre ambas. Como consecuencia, varias aerolíneas modificarán su operativa, con escalas técnicas para reabastecimiento de combustible, cambios de aeronaves, reducción de frecuencias o suspensiones temporales de vuelos .

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Entre las aerolíneas que utilizarán el Aeropuerto de Carrasco para realizar escalas técnicas figuran Iberia , que hará una parada en Montevideo en los vuelos de regreso desde Madrid; Air Europa , que reabastecerá combustible en la capital uruguaya en los vuelos entre Buenos Aires y Madrid; Plus Ultra , que también operará vía Montevideo, y Level , que reducirá de dos a un vuelo diario entre Buenos Aires y Barcelona y utilizará Carrasco como escala técnica durante las obras, según informó La Nación días atrás.

De acuerdo con Ancap, la solución alcanzada contempla las particularidades de un operativo excepcional y de duración limitada, y reconoce las adecuaciones organizativas que deberán realizar los equipos directamente involucrados para hacer posible su ejecución.

Semanas atrás, la empresa había informado que, pese a haber diseñado con varios meses de anticipación un operativo especial para asegurar el suministro de combustible de aviación durante las obras en Ezeiza, no había sido posible garantizar las condiciones operativas necesarias para llevarlo adelante.

En ese momento, Ancap señaló que había mantenido distintas instancias de negociación con el sindicato y que había propuesto una compensación específica para el personal directamente involucrado. Sin embargo, sostuvo que durante la negociación el sindicato incorporó planteos que excedían el alcance del operativo extraordinario, por lo que resolvió no implementarlo.

Con el nuevo acuerdo, la empresa confirmó que el operativo finalmente se llevará a cabo y "reafirmó su compromiso con el abastecimiento seguro y confiable de combustibles, el diálogo responsable y la búsqueda permanente de acuerdos para fortalecer los servicios estratégicos que brinda al país".