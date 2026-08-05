Este miércoles llega a Uruguay el último de los hinchas de Peñarol detenido en Brasil en 2024 antes del partido ante Botafogo

Más de un año y nueve meses después de ser detenidos en Brasil , este miércoles a las 17:00 llegará a Uruguay el último de los 21 hinchas de Peñarol detenido en Río de Janeiro en la antesala del partido contra Botafogo .

Los hechos datan de octubre de 2024 , cuando faltaban horas para la primera semifinal de esa Copa Libertadores ante el equipo brasileño, en la que los aurinegros perderían 5-0 .

Precisamente el hincha que llega este miércoles fue el único que fue condenado , en este caso por incendio y hurto , contó el defensor Rodrigo Rey a El Observador.

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En un principio, entre los delitos que se atribuían a la veintena de hinchas estaban tenencia ilegal de arma de fuego , hurto, lesiones corporales, robo con agentes, daño calificado, incendio, asociación para delinquir, resistencia, desobediencia, desacato, riña, insulto racial, corrupción de menores y delitos contra la paz en el deporte.

"Después se hicieron acuerdos reparatorios y el resto de los procesos está en suspenso y etapas de prueba", según el defensor. Con respecto al hincha que llega este miércoles, "en Brasil se cumple un sexto de la pena y él ya cumplió", agregó Rey.

"En Brasil no existen procesos abreviados, tienen una cultura jurídica distinta, aprecian las formas y ritualismos sobre otros aspectos más dinámicos de la resolución de conflictos. No por esto son necesariamente más severos, sino que obligan a la sujeción territorial al proceso, básicamente a no poder abandonar el territorio", añadió el defensor.

Mañana a las 17 horas llega a Uruguay el último de los hinchas de nuestro querido club que fueron apresados en Río de Janeiro. Final de una etapa de trabajo y compromiso para que todos estén en su país y con la familia. Enorme gratitud a Rodrigo Rey y a Eduardo Benfica por… pic.twitter.com/RlVxjKhPKi — Jorge Barrera (@JorgeCBarrera) August 5, 2026

El abogado y expresidente de Peñarol, Jorge Barrera, comunicó la llegada de este último hincha en sus redes sociales. "Mañana a las 17 horas llega a Uruguay el último de los hinchas de nuestro querido club que fueron apresados en Río de Janeiro", había escrito anoche en su cuenta personal de X (exTwitter).

"Final de una etapa de trabajo y compromiso para que todos estén en su país y con la familia. Enorme gratitud a Rodrigo Rey y a Eduardo Benfica por haber conformado un equipo de trabajo a la altura del desafío. Tarea cumplida", sentenció el defensor.

El expresidente carbonero calificó el hecho como un "capítulo duro y doloroso". "Desde el primer momento tuvimos como objetivo que no iba a cesar nuestro trabajo hasta que el último no estuviera en casa", dijo Barrera en diálogo con El Observador.