El Banco Central autorizó a la primera plataforma dedicada a canalizar el préstamo de dinero entre personas: así funcionará

En los últimos años los prestamos “gota a gota” se instalaron en Uruguay. Con tasas imposibles y métodos de cobro extorsivos, los prestamistas ilegales se convirtieron en la única opción disponible para quienes quedaron fuera del sistema financiero, aquellos a los que sus ingresos no les resultan suficientes para solventar los gastos básicos del día a día y no pueden recurrir a los bancos ni a las instituciones de crédito.

“Esa es principalmente la problemática que nosotros tratamos de ir a atacar”, define el fundador de PrestaPagos, Indro Montanelli, en diálogo con Café y Negocios.

Esa cruzada contra la informalidad del crédito es compartida con el Banco Central que aprobó, en 2018, una alternativa de financiamiento persona a persona (el Registro de Empresas Administradoras de Plataformas para Préstamos entre Personas). Ahora, esa norma salió del cajón y PrestaPagos alcanzó el aval para comenzar a operar en el mercado local, lo que sucederá en los próximos 10 días.

“ Uruguay realmente fue pionero en la regulación del sector. De hecho, es de los pocos países que sin tener un mercado desarrollado como lo tiene Brasil, tiene una regulación específica”, describe Montanelli.

El emprendedor uruguayo -que también lidera una empresa textil en Argentina-, donde residió por 25 años, estimaba que el proceso para recibir la aprobación de la empresa (que no administra fondos) tardaría unos seis meses, sin embargo el intercambio con el Banco Central se extendió por un año y medio. Mientras tanto, la startup se financió con fondos propios y puso su foco en cumplir con los requisitos del regulador para poder comenzar sus operaciones, con el propósito de democratizar el acceso al crédito a través de un modelo innovador.

“En Uruguay mucho del crédito está destinado al gasto corriente. La gente necesita el crédito para poder llegar a fin de mes y la persona necesita que su historial crediticio sea bueno para poder acceder a ese crédito y llegar a fin de mes”, describe el emprendedor y analiza que Uruguay “es un caso muy particular” porque tiene una relación PBI-crédito muy baja en relación con el resto de América Latina y los países desarrollados, “pero estos últimos años ha crecido la morosidad”, advierte.

¿Cómo funciona el préstamo persona a persona?

Al ingresar a PrestaPagos el usuario determina si solicita un crédito o si quiere ser un inversor.

Si se trata de un solicitante, luego de realizar la etapa de registro, puede elegir entre las ofertas disponibles la opción que más se ajuste a sus necesidades y, luego de firmar el contrato digital, el dinero llega inmediatamente a su cuenta o institución financiera.

En caso de ser inversor o prestador se puede definir qué monto prestar—a partir de $1.000— y qué tasa de retorno espera por ese crédito concedido. Para establecerlo cuenta con el historial crediticio del solicitante y, desde PrestaPagos, se incentiva a que el capital se distribuya entre varias operaciones (para diluir el riesgo) y a seguir los resultados, como inversiones, en tiempo real desde la aplicación.

El monto máximo del préstamo será en función de las características de cada contrato, sin embargo, desde la firma esperan que el promedio de los préstamos sea de $ 25.000 o US$ 500 y que su plazo sea de ciclos cortos de tres y seis meses, con un máximo de un año.

Detrás del crédito

“Nosotros lo que hacemos es darle las herramientas a oferentes y demandantes para que se encuentren”, describe Montanelli.

La plataforma tiene como primer desafío emparejar la oferta y la demanda. “Si yo ahora saliera y empezara a hacer publicidad para atraer usuarios de manera indiscriminada, es probable que tenga gente que entre en la plataforma y no encuentre la contraparte”, define el cofundador de PrestaPagos sobre esa reciprocidad y apunta que la demanda de créditos “está dada en Uruguay” y parten de la base de que un oferente atenderá a varios solicitantes.

“Para que un inversor pueda hacer un negocio dentro de la plataforma tiene que diversificar la inversión”, sostiene Montanelli. En este sentido, aunque el modelo se basa en el préstamo de persona a persona también cuentan con que actores institucionales como cooperativas o empresas administradoras de crédito presten dinero dentro de la plataforma para darle liquidez.

Con el objetivo de que el crédito llegue más barato a sectores que hoy están relegados, la plataforma promueve que exista la competencia de tasas. “El que tenga la tasa más atractiva es el que seguramente se va a llevar el crédito. De hecho nosotros en las ponderaciones de cómo se muestran los créditos vamos a tomar en cuenta eso, el nivel de tasa”, destaca.

En la operativa, PrestaPagos califica al solicitante y le asigna una puntuación o categoría (platinum, oro, plata o bronce en función de sus antecedentes crediticios y de cómo sea su comportamiento dentro de la plataforma).

“En base a eso, el prestador establece una tasa de interés que va a ser mayor o menor dependiendo del riesgo que nosotros establezcamos”, la tasa será fijada por quien presta y puede tomar como base una tasa sugerida por la plataforma.

Esta tasa no puede pasar de los rangos establecidos por el Banco Central (una Tasa Efectiva Anual de entre 50% y 130%).

“Nosotros pensamos trabajar con tasas muy por debajo (de lo habitual en el mercado) porque justamente tratamos de que esto sea un beneficio para el mercado”, indica el empresario.

Además, la plataforma cuenta con una sección llamada “crédito amigo” que está concebida para brindar la posibilidad de prestarle dinero a un amigo o familiar. “Muchas veces pasa que vos tenés que prestarle a un familiar pero querés formalizar el crédito y con esto vos podés darle una formalidad y una trazabilidad”.

De aquí a seis meses la firma no tiene proyectado cobrar comisión por el servicio. Luego de este periodo se cobrará un porcentaje al prestador y otro, de menor rango, al solicitante sobre el monto prestado.

En expansión

En 2023 el mercado de créditos persona a persona en América Latina alcanzó los US$ 26 .000 millones y tiene una tasa de crecimiento compuesta proyectada anual del 37 % para 2027, según las estimaciones de PrestaPagos.

Por eso la compañía que nació en Uruguay ve clara su expansión por la región que comenzará en una siguiente etapa por mercados como Paraguay, Bolivia y Perú.