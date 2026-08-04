El testimonio del joven que encontró a Pepa Almendra: los minutos previos al hallazgo, la actuación policial y la última foto con vida de la joven

El joven que encontró el cuerpo de Pepa Almendra aseguró que decidió sumarse de forma voluntaria a la búsqueda luego de recibir el pedido de ayuda de un amigo cercano a la familia y afirmó que, cuando llegó a la parada 5 de Playa Mansa, la Policía ya estaba en el lugar, aunque, según su versión, no realizaba una búsqueda activa en la playa .

" La primera comunicación que tengo respecto a Pepa es cuando voy a jugar un fútbol 5 . El papá no estaba porque había desaparecido la chica", recordó sobre la noche del lunes al abogado de la familia, Rafael Silva, mediante un audio de WhatsApp al que accedió El Observador.

Al día siguiente recibió un llamado en el que le pidieron ayuda para colaborar con la búsqueda. " Me dijeron que habían estado toda la noche buscándola, que habían hecho la denuncia y que si podía moverme por otro lado ayudándolos ", relató.

Joven de 19 años fue asesinado a disparos en puerta de centro del Inisa: estaba a punto de recuperar su libertad

Una joven de 26 años fue asesinada a puñaladas en Tres Cruces: la Policía detuvo a su pareja

Tras terminar de trabajar, decidió concurrir a la playa . Allí se encontró con el padre de la joven, otro amigo y un allegado a la familia.

Según su testimonio, la última información que manejaban era que la joven había sido vista por última vez en la zona de la parada 5. "Sabíamos que las cámaras la habían captado entrando a esa zona y después no se sabía más nada de ella", afirmó.

Fue entonces cuando, según contó, advirtió que los efectivos presentes no estaban recorriendo la playa.

"En ese momento la Policía estaba de forma operativa arriba de la camioneta y no estaba, digamos, en búsqueda. Éramos cuatro personas que estábamos buscando a Pepa, no era que había un escuadrón desplegado en la playa", sostuvo.

Ante esa situación, relató que propuso al padre de la joven dividir la búsqueda. Mientras algunos intentaban acceder a las cámaras de seguridad del puesto de Prefectura, él y otro voluntario ingresaron a un sector de dunas y vegetación.

"Le dije que, si ellos iban a averiguar por las cámaras, nosotros íbamos a recorrer el lado opuesto, entre los matorrales y las dunas", contó.

Cuando familiares pidieron registros fílmicos del parador Posto 5 de Punta del Este, obtuvieron la última imagen de la joven con vida.

Pocos minutos después ocurrió el hallazgo. "Empezamos a bajar con la linterna del celular, vimos un bolso y seguí caminando unos pasos. Ahí me di cuenta de que había alguien", relató.

Al advertir la situación, salió corriendo hacia el estacionamiento, donde acababa de llegar una camioneta de Prefectura. "Empecé a gritar: '¿Quién anda ahí? ¡Es ella!'. Les hacía señas con el celular para que vinieran", recordó.

Según dijo, los efectivos ingresaron al lugar, confirmaron el hallazgo y le solicitaron que se retirara para preservar la escena. "Me dijeron que dejara el lugar. Ellos se quedaron ahí para que no ingresara nadie", señaló.

El joven aseguró que había llegado sobre las 21:17 y que el hallazgo se produjo apenas unos minutos después. "A las 21:21 encontré a la chica", afirmó.

También sostuvo que, pese al impacto emocional que le generó la situación, no recibió asistencia psicológica inmediata. "No hubo un test psicológico, no hubo nada de parte de la Policía", aseguró. Agregó que al día siguiente concurrió por sus propios medios a un centro de salud, donde —según relató— le indicaron que en este tipo de situaciones suele brindarse acompañamiento psicológico a quienes participan directamente del hallazgo.

La familia reclama que la investigación continúe

Mientras tanto, familiares y allegados de Pepa Almendra realizaron el domingo una concentración en Maldonado para reclamar que la investigación continúe y que se esclarezcan las circunstancias que rodearon la desaparición y la muerte de la joven.

Según explicó Silva a El Observador, el objetivo era determinar qué medidas adoptaron la Fiscalía y la Policía, cómo fue la comunicación entre ambos organismos y qué información manejaban mientras se desarrollaba la búsqueda.

La defensa también pretende establecer si existieron demoras u omisiones durante el operativo de búsqueda. En ese sentido, Silva señaló que buscarán realizar "un trabajo con la mayor precisión posible" para reconstruir lo ocurrido.

En diálogo con El Observador, el abogado explicó que la movilización realizada por familiares y amigos tuvo como finalidad pedir que la investigación no sea archivada.

"El objetivo de la convocatoria fue reclamar que la investigación no se cierre y que continúe la búsqueda de respuestas sobre las circunstancias que rodearon la desaparición y la muerte de la joven", afirmó.

El abogado agregó que el principal reclamo de la familia es conocer con precisión qué ocurrió durante las horas posteriores a la denuncia de desaparición. "Quieren tener todas las respuestas a cada una de sus interrogantes", concluyó.

Pepa Almendra, de 18 años, había sido denunciada como desaparecida sobre las 14:00 del lunes 27 de julio, luego de salir de su casa con destino a una biblioteca del centro de Maldonado, adonde nunca llegó. Su cuerpo fue hallado en la noche del martes 28 de julio y, desde entonces, la familia cuestiona aspectos del operativo desplegado durante la búsqueda y procura reconstruir, a través de la investigación judicial, qué actuaciones realizaron los organismos intervinientes en esas horas.

Desalojaron un campamento en Playa Mansa tras denuncias de vecinos

En paralelo al avance de la investigación, el lunes 27 de julio personal de la Prefectura del Puerto de Punta del Este realizó un operativo en Playa Mansa, donde desalojó y detuvo a tres hombres que habían instalado un campamento entre los arbustos de la zona costera.

El procedimiento se llevó a cabo entre las paradas 28 y 29, luego de que residentes denunciaran la presencia de personas acampando en ese sector, ubicado a pocos metros del punto donde se encontró el cuerpo sin vida de Almendra.

Según informó Prefectura, los tres hombres se encontraban indocumentados y ocupaban un campamento improvisado camuflado entre la vegetación. Por ese motivo fueron trasladados a dependencias de la fuerza para establecer su identidad y verificar si registraban algún requerimiento judicial o podían estar vinculados a algún hecho delictivo.