Un frente cálido afecta a Uruguay con lluvias, tormentas y riesgo de granizo aislado, según Metsul

Un frente cálido comenzó a afectar esta semana a Uruguay , el noreste de Argentina y el estado brasileño de Río Grande do Sul, generando condiciones de inestabilidad con lluvias, tormentas eléctricas y riesgo de caída aislada de granizo. Según informó la agencia meteorológica brasileña Metsul , el sistema se formó a comienzos de la semana y es alimentado por una corriente en chorro de baja altitud que transporta aire cálido hacia las latitudes medias de América del Sur.

De acuerdo con el pronóstico, la masa de aire cálido, húmedo e inestable favorecerá precipitaciones irregulares y tormentas, con momentos de mejora entre un episodio y otro.

Metsul advierte que en zonas puntuales pueden registrarse chaparrones intensos, abundante actividad eléctrica y caída aislada de granizo , aunque aclara que el riesgo de fenómenos meteorológicos severos generalizados es bajo .

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Si bien el análisis de Metsul se centra principalmente en Río Grande do Sul, el organismo destaca que el frente cálido se extiende sobre Uruguay , por lo que el país también queda bajo la influencia del sistema.

La situación es consistente con el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que prevé para este martes lluvias y tormentas en varias zonas del territorio, especialmente en el norte y el este.

Según Metsul, durante la primera mitad de la semana las precipitaciones tendrán un comportamiento irregular y localizado, por lo que no lloverá de forma continua ni uniforme en todas las localidades.

Metsul descarta nuevas inundaciones por este episodio

El organismo brasileño señaló además que, pese a la persistencia de la inestabilidad, no se esperan acumulados de lluvia lo suficientemente elevados como para provocar nuevas inundaciones en la región.

Explicó que los mayores registros de precipitación se concentrarán sobre el oeste y el sur de Río Grande do Sul, mientras que en el resto del área afectada —incluido Uruguay— las lluvias serán más dispersas.

¿Qué es un frente cálido?

Metsul explicó que un frente cálido es el límite entre una masa de aire cálido que avanza y una masa de aire frío que retrocede. Al ser menos denso, el aire cálido asciende sobre el frío, favoreciendo la formación de nubosidad extensa y condiciones de inestabilidad.

Este tipo de sistemas es frecuente durante los meses más fríos del año en el sur de Brasil, Argentina y Uruguay, donde suele provocar lluvias, tormentas eléctricas y, en algunos casos, caída de granizo.