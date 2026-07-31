La advertencia de Metsul por una ola de tormentas fuertes que afectará a Argentina y Uruguay desde esta tarde

Una nueva ola de tormentas comenzará este viernes en el Cono Sur y afectará primero a Argentina y Uruguay antes de avanzar hacia el sur de Brasil, según advirtió Metsul .

El fenómeno tendrá su mayor intensidad entre la tarde de este viernes y la madrugada del sábado, con riesgo de tormentas localmente severas, lluvias intensas, ráfagas de viento, caída de granizo y abundante actividad eléctrica tanto en territorio argentino como uruguayo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina elevó a alerta naranja el nivel de riesgo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que mantiene una alerta amarilla para casi toda la provincia de Buenos Aires.

Metsul advierte por tormentas potencialmente destructivas en el sur de Brasil, cerca de la frontera con Uruguay

Metsul advierte que una nueva ola de tormentas afectará a Uruguay desde este viernes y que el mayor riesgo serán los vientos fuertes

Según el organismo, las tormentas podrán estar acompañadas por granizo, ráfagas superiores a los 90 km/h y precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros , aunque en algunos puntos los registros podrían ser aún mayores.

El período de mayor riesgo se concentrará entre la tarde y la noche de este viernes, cuando las tormentas podrían intensificarse sobre el norte de la provincia de Buenos Aires y el área metropolitana de la capital argentina.

Inumet advierte por tormentas fuertes y muy fuertes en Uruguay

Para Uruguay, Metsul destacó la advertencia emitida por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que prevé un episodio de tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes entre la tarde de este viernes y el sábado.

De acuerdo con Inumet, las primeras tormentas ingresarán durante la tarde por el oeste y el centro-sur del país. Más tarde, en la noche, un nuevo núcleo de tormentas muy intensas entrará desde el suroeste y avanzará durante la madrugada del sábado hacia el noreste, alcanzando progresivamente el resto del territorio.

El organismo advirtió que estos fenómenos podrán generar lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento muy fuertes, caída de granizo y alta actividad eléctrica.

Además, se esperan acumulados de precipitación de entre 60 y 80 milímetros en promedio, aunque en algunos puntos podrían superarse esos valores.

Según los modelos meteorológicos de alta resolución analizados por Metsul, las tormentas que se desarrollen sobre la región del Río de la Plata se desplazarán desde Buenos Aires hacia Uruguay durante la segunda mitad del viernes y la madrugada del sábado.

Después llegará el turno del sur de Brasil

Una vez que el sistema abandone Uruguay, avanzará hacia Rio Grande do Sul, donde, según Metsul, la principal preocupación será inicialmente el viento más que las lluvias.

Antes de la llegada de las tormentas se prevén ráfagas del norte de entre 50 y 80 km/h, que en zonas elevadas y de ladera podrían alcanzar 100 km/h.

Posteriormente, durante la tarde y la noche del sábado, el pasaje de una línea de inestabilidad podría provocar nuevas ráfagas de entre 70 y 90 km/h, con registros puntualmente superiores, esta vez acompañadas de tormentas eléctricas.

La firma meteorológica brasileña señaló que las precipitaciones previstas para Rio Grande do Sul, salvo en sectores aislados del oeste, no deberían tener un impacto significativo sobre los niveles de los ríos, aunque la próxima semana se espera una nueva secuencia de episodios de inestabilidad por el retorno del aire cálido a la región.