Interior difundió la foto de Washington Matías Sánchez González, buscado por balear a dos policías durante una rapiña a un residencial

En las últimas horas el Ministerio del Interior difundió la fotografía de Washington Matías Sánchez González , de 31 años, quien es requerido por la Justicia por su presunta participación en la tentativa de homicidio de dos funcionarios policiales durante la rapiña a un residencial de ancianos ocurrida el pasado 3 de julio en el barrio Atahualpa, en Montevideo.

La cartera pidió la colaboración de la población para dar con su paradero e informó que cualquier dato puede aportarse de forma anónima a través del 0800 5000 , el servicio de emergencias 911 o en la dependencia policial más cercana.

El ataque ocurrió sobre el mediodía del 3 de julio en un residencial ubicado en la esquina de avenida Millán y Juan Rodríguez Correa.

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Según la investigación policial, cuatro delincuentes llegaron al lugar en un automóvil y tres de ellos ingresaron al establecimiento disfrazados de funcionarios de ASSE. Vestían uniformes similares a los del prestador de salud para no despertar sospechas y, una vez dentro, redujeron al personal mientras buscaban un sobre con dinero.

Los policías llegaron tras un llamado que inicialmente alertaba sobre un hurto. Al advertir la presencia de los efectivos, los delincuentes comenzaron a disparar, lo que dio lugar a un intercambio de disparos dentro y en las inmediaciones del residencial.

Uno de los policías recibió un disparo en el hemitórax izquierdo y debió ser intervenido quirúrgicamente. Una funcionaria policial fue herida de bala en una pierna y, además, sufrió el impacto de otro proyectil que fue detenido por su chaleco antibalas.

Más de 70 personas estaban dentro del residencial

Al momento de la rapiña había 54 adultos mayores, 13 funcionarios y cuatro visitantes dentro del establecimiento.

Tras el tiroteo, uno de los policías heridos persiguió a pie a los sospechosos. La investigación determinó que los asaltantes escaparon en un automóvil blanco y que, al menos, uno de ellos habría resultado herido durante el enfrentamiento.

Las cámaras de seguridad del residencial registraron parte de la secuencia y también fueron incorporadas a la investigación otras evidencias relevadas por Policía Científica, entre ellas vainas y objetos abandonados durante la fuga.

Piden colaboración para ubicar al sospechoso

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía, mientras la Policía procura identificar y detener a todos los involucrados en el ataque.

En ese marco, el Ministerio del Interior difundió la identidad y la fotografía de Washington Matías Sánchez González, de 31 años, señalado como uno de los presuntos participantes del hecho.

Las autoridades solicitaron que cualquier información sobre su ubicación sea comunicada de forma confidencial a través del 0800 5000, el 911 o en cualquier dependencia policial.