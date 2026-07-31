"No adjuntó un solo documento": Schipani cuestionó respuestas de Presidencia sobre el Hyundai de la asunción

El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani cuestionó las respuestas que recibió de Presidencia de la República a dos pedidos de informes sobre la utilización de un vehículo Hyundai durante la ceremonia de asunción presidencial del 1° de marzo de 2025 y aseguró que la información remitida es "absolutamente insuficiente" .

El legislador había solicitado explicaciones sobre la selección del vehículo utilizado para el traslado presidencial , la posterior compra por parte del presidente Yamandú Orsi de una camioneta Hyundai Santa Fe , la donación de ese vehículo a la ANEP y una serie de versiones periodísticas sobre presuntos contactos previos con representantes de la marca .

Según la respuesta, firmada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, la decisión de utilizar el vehículo durante la ceremonia correspondió al equipo de protocolo de la transición . El documento agrega que no existieron contactos entre Presidencia y representantes de Hyundai , que el vehículo fue utilizado sin costo para el Estado y que se evaluaron otras tres opciones , descartadas por razones vinculadas a la fuente de energía, la seguridad y el tamaño de apertura . También señala que la adquisición posterior de la camioneta presidencial se realizó mediante una compra por excepción , amparada en razones de seguridad presidencial .

Peatón fue embestido por un ómnibus en Pocitos: fue hospitalizado por lesiones en la cabeza y en el pecho

Tradicional fiesta de egresados de Medicina genera cortes de tránsito y enlentece la circulación en Parque Batlle

Sin embargo, Schipani afirmó que "la respuesta de Presidencia no me satisface; es absolutamente insuficiente y deja más dudas que certezas" .

Schipani cuestiona la falta de documentación

El legislador señaló que le llamó la atención "lo escueta" de la información proporcionada y sostuvo que varios de los puntos centrales de sus pedidos quedaron sin respuesta.

En particular, mencionó la versión sobre una presunta reunión en Cabo Polonio entre el presidente y representantes vinculados a Hyundai.

"Hay episodios de enorme relevancia, como la presunta reunión en Cabo Polonio, que ni siquiera fueron desmentidos. Presidencia se limita a decir que esa información no obra en su poder, pero el presidente de la República sabe perfectamente si esa reunión existió o no", afirmó.

También cuestionó la ausencia de explicaciones sobre el Renault Kwid que, según había planteado en otro pedido de informes, fue entregado como parte de pago en la compra de la Hyundai Santa Fe.

"Lo mismo ocurre con el episodio de la Renault Kwid: el presidente conoce qué fue lo que sucedió, por lo que resulta poco lógico y poco razonable ampararse en que Presidencia no dispone de esa información", sostuvo.

"No se adjuntó ninguno de los documentos"

Schipani también criticó que Presidencia no remitiera la documentación que había solicitado.

"Pedí los expedientes, los informes técnicos y todos los antecedentes administrativos vinculados a la selección del vehículo y a su adquisición. Incluso Presidencia reconoce que se evaluaron otras opciones antes de optar por el Hyundai, pero no acompaña un solo informe que respalde esa afirmación", dijo.

En uno de los pedidos de informes, el diputado había requerido expresamente copia de expedientes, informes técnicos, comunicaciones oficiales y demás antecedentes relacionados con la selección del vehículo utilizado en la ceremonia de asunción.

Analiza nuevos pasos parlamentarios

A juicio del legislador colorado, la respuesta oficial mantiene "una preocupante opacidad" sobre el caso.

"La sensación que deja esta respuesta es que sigue existiendo una preocupante opacidad en torno a este asunto. Lejos de aclarar los hechos, las respuestas evitan contestar varias de las preguntas centrales y omiten la documentación que permitiría despejar cualquier duda", afirmó.

Schipani anunció que consultará al Partido Colorado y a la Coalición Republicana para definir cómo continuará el tema en el Parlamento.

"Voy a realizar consultas políticas en el Partido Colorado y en la Coalición Republicana para definir cuáles serán las próximas acciones parlamentarias. De ninguna manera doy este tema por cerrado ni quedo conforme con las explicaciones brindadas", concluyó.