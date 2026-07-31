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Peatón fue embestido por un ómnibus en Pocitos: fue hospitalizado por lesiones en la cabeza y en el pecho

La víctima del accidente tuvo pérdida de conocimiento, confirmaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo

31 de julio de 2026 9:17 hs
20250408 Omnibus de Cutcsa
Foto: Inés Guimaraens

Un peatón fue embestido por un ómnibus durante la noche del jueves en el barrio Pocitos; el hombre sufrió lesiones en la cabeza y en el pecho, por lo que debió ser trasladado a un centro de salud.

Momentáneamente tuvo pérdida de conocimiento y luego lo recuperó, informaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó Montevideo Portal, el ómnibus tenía luz verde que lo habilitaba a avanzar, mientras el peatón pretendía llegar hasta la parada del otro lado de la calle para tomarse otra unidad del transporte colectivo.

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La espirometría al chofer del accidente dio resultado negativo. Dentro del ómnibus, una pasajera sufrió lesiones leves por la frenada y fue dada de alta en el lugar.

Recientemente, pero en Rocha, un ómnibus quedó colgando en una zanja en las inmediaciones de la parada 18 de Barra del Chuy y se necesitó un despliegue especial con maquinaria pesada para retirar al vehículo.

Parte del ómnibus quedó sobre la zanja, por lo que se intentó devolverlo a la calle sin generar daños tanto en el vehículo como en el terreno.

El hecho fue registrado en primera instancia por el medio local INF Central, que a su vez recomendó circular con precaución por la zona. La información se viralizó por redes sociales y llamó la atención tanto de locales como de personas ajenas a la localidad.

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