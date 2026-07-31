Peatón fue embestido por un ómnibus en Pocitos: fue hospitalizado por lesiones en la cabeza y en el pecho

Un peatón fue embestido por un ómnibus durante la noche del jueves en el barrio Pocitos ; el hombre sufrió lesiones en la cabeza y en el pecho , por lo que debió ser trasladado a un centro de salud.

Momentáneamente tuvo pérdida de conocimiento y luego lo recuperó, informaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó Montevideo Portal, el ómnibus tenía luz verde que lo habilitaba a avanzar, mientras el peatón pretendía llegar hasta la parada del otro lado de la calle para tomarse otra unidad del transporte colectivo.

Murió una persona en un accidente ferroviario en la localidad de 18 de Mayo: una mujer intentó cruzar la vía cuando venía el tren

Video: ómnibus quedó colgando en una zanja de la Barra del Chuy y se necesitó maquinaria pesada para retirarlo

La espirometría al chofer del accidente dio resultado negativo . Dentro del ómnibus, una pasajera sufrió lesiones leves por la frenada y fue dada de alta en el lugar.

Recientemente, pero en Rocha, un ómnibus quedó colgando en una zanja en las inmediaciones de la parada 18 de Barra del Chuy y se necesitó un despliegue especial con maquinaria pesada para retirar al vehículo.

Parte del ómnibus quedó sobre la zanja, por lo que se intentó devolverlo a la calle sin generar daños tanto en el vehículo como en el terreno.

El hecho fue registrado en primera instancia por el medio local INF Central, que a su vez recomendó circular con precaución por la zona. La información se viralizó por redes sociales y llamó la atención tanto de locales como de personas ajenas a la localidad.