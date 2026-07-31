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Tradicional fiesta de egresados de Medicina genera cortes de tránsito y enlentece la circulación en Parque Batlle

La Intendencia de Montevideo dispuso cortes de tránsito hasta las 22 horas

31 de julio de 2026 9:31 hs
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Cientos de estudiantes de la Facultad de Medicina celebran este viernes su tradicional fiesta de egresados en el Parque Batlle, una jornada que reúne a familiares y amigos y que provoca cortes de tránsito y circulación enlentecida en la zona, según señaló la Intendencia de Montevideo.

Desde las primeras horas de la mañana, unos 600 nuevos médicos comenzaron a instalar gazebos, carteles, fotografías y otros elementos personalizados para festejar el cierre de una carrera que demanda más de siete años de formación.

La celebración contará con música, DJs y un escenario central donde serán recibidos los egresados, mientras que también participan familias que llegaron desde distintos puntos del interior del país.

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Cortes de tránsito en la zona

Con motivo del evento, la Intendencia de Montevideo dispuso un corte de tránsito sobre Lorenzo Mérola, entre Benzano y la continuación de Lorenzo Mérola, frente al Monumento al Trabajo.

La comuna informó que la restricción permanecerá vigente hasta las 22:00, aunque la fiesta de egresados está prevista hasta las 19:00.

Durante la mañana se registraba tránsito lento en los alrededores del Parque Batlle debido a la concentración de personas y vehículos.

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