Tradicional fiesta de egresados de Medicina genera cortes de tránsito y enlentece la circulación en Parque Batlle

Cientos de estudiantes de la Facultad de Medicina celebran este viernes su tradicional fiesta de egresados en el Parque Batlle, una jornada que reúne a familiares y amigos y que provoca cortes de tránsito y circulación enlentecida en la zona, según señaló la Intendencia de Montevideo.
Desde las primeras horas de la mañana, unos 600 nuevos médicos comenzaron a instalar gazebos, carteles, fotografías y otros elementos personalizados para festejar el cierre de una carrera que demanda más de siete años de formación.
La celebración contará con música, DJs y un escenario central donde serán recibidos los egresados, mientras que también participan familias que llegaron desde distintos puntos del interior del país.
"Estamos felices", expresó la madre de una de las flamantes médicas en declaraciones a Arriba Gente (Canal 10).
Cortes de tránsito en la zona
Con motivo del evento, la Intendencia de Montevideo dispuso un corte de tránsito sobre Lorenzo Mérola, entre Benzano y la continuación de Lorenzo Mérola, frente al Monumento al Trabajo.
La comuna informó que la restricción permanecerá vigente hasta las 22:00, aunque la fiesta de egresados está prevista hasta las 19:00.
Durante la mañana se registraba tránsito lento en los alrededores del Parque Batlle debido a la concentración de personas y vehículos.