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Julio Ríos está internado por una infección que contrajo en el Mundial y tras protagonizar un accidente de tránsito en Montevideo

El periodista contrajo una bacteria que le produjo una infección digestiva en Cancún, y este martes estuvo involucrado en un choque que le produjo lesiones en el hombro y la espalda

30 de julio de 2026 15:50 hs
Julio Ríos
Julio Ríos Captura Canal 10

El periodista deportivo Julio Ríos fue internado este jueves en el Hospital Británico por un cuadro infeccioso provocado por una bacteria, sumado a una serie de lesiones que sufrió en un accidente de tránsito el pasado martes.

Según informó TV Show, Ríos tiene fuertes dolores en la espalda y en el hombro, así como también debe tratarse la infección digestiva provocada por una bacteria que contrajo en Cancún durante la cobertura del Mundial 2026.

A raíz de esta infección, el conductor de Las voces del fútbol perdió alrededor de ocho kilos y padece fuertes dolores.

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"La pasé bastante mal", había dicho hace algunos días en su programa en El Espectador Deportes, donde contó también que tuvo que recibir hidratación por suero durante varias horas, seguir una dieta estricta y guardar reposo.

El accidente de tránsito que lo involucró, en tanto, sucedió en Montevideo en la noche del martes y tuvo lugar mientras circulaba por la avenida Ponce, esquina Rivera. En ese cruce, una camioneta que habría cruzado en rojo impactó contra el vehículo que manejaba Ríos, lo que le provocó lesiones en el hombro y el omóplato.

La cadena de situaciones derivó en que su salud se agravara y debiera ser internado por su estado de debilidad.

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