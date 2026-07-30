"La situación está fuera de control": el gobierno de España moviliza al ejército ante el cruce de miles de migrantes desde Marruecos a Ceuta

El gobierno español anunció este jueves el despliegue de efectivos del ejército de tierra en Ceuta para garantizar la seguridad, tras la entrada de cientos de migrantes —principalmente a nado— desde Marruecos en este enclave español del norte de África.

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Las autoridades españolas confirmaron además la muerte de al menos 9 personas.

El jefe de gobierno de Ceuta le pidió ayuda al Ejecutivo central ante esta nueva ola de migrantes que están cruzando desde Marruecos y colapsando el paso fronterizo.

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Ceuta es un enclave español en el norte de África que da al mar Mediterráneo, justo en el límite del estrecho de Gibraltar, y ha sido durante mucho tiempo un punto de relevancia para los migrantes que intentan llegar a Europa.

Este jueves se vio a cientos de personas que escalaban vallas o intentaban llegar a la costa ceutí a nado.

Zakaria Zarroqui, activista por los derechos de los migrantes, le dijo a la agencia Reuters que la gente seguía acudiendo en masa a la ciudad marroquí de Fnideq, para luego intentar cruzar a Ceuta.

"La situación sigue fuera de control en este preciso momento", aseguró Zarroqui.

La agencia AFP filmó a migrantes que celebraban haber entrado en territorio europeo, agradeciéndole a la policía española y gritando: "Adiós, Marruecos. Hola, España".

EPA/Shutterstock

El presidente del gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, sostuvo que la afluencia está desbordando los recursos e instó al gobierno central a intervenir.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que está movilizando recursos para abordar la situación en cooperación con Marruecos, pero las autoridades de Ceuta le instaron a declarar el estado de emergencia nacional y desplegar al ejército para cerrar la frontera.

Vivas recordó un episodio de hace cinco años, cuando esa ciudad autónoma vivió una crisis sin precedentes en la que los migrantes cruzaban de a miles por día, y el gobierno nacional envió soldados y tanques para contener el flujo de personas.

"Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión y a la envergadura del problema, y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares a las que hubo en el episodio de mayo de 2021".

Europa Press vía Getty Images Flotadores y otros dispositivos para ayudar al nado fueron utilizados por quienes decidieron meterse por la playa.

Vivas pidió además "modificar la ley de extranjería para recuperar el recurso que significaba el rechazo en frontera para aquellas personas que intentaban sortear la misma por vía marítima".

"Este recurso se ha perdido como consecuencia de la interpretación que el Tribunal Supremo (...) hizo de la ley", señaló.

A principios de este mes, el Tribunal Supremo español dictaminó que los migrantes que llegan a los dos enclaves españoles del norte de África —Ceuta y Melilla— por mar no pueden ser devueltos sumariamente.

"Estamos en una situación de emergencia humanitaria y social total", aseguró el líder ceutí.

Ante este pedido, el Ministerio del Interior informó que enviará agentes para incrementar los controles.

"Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y en cualesquiera otras que sean necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta", señaló en un comunicado.

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, prevé visitar la zona este viernes.

Existen informaciones contradictorias sobre la magnitud del cruce, con números que oscilan entre cientos y miles de personas.

Medios españoles estimaron que entre 2.000 y 3.000 personas entraron en Ceuta el jueves, según Reuters, aunque señalaron que la Guardia Civil no había confirmado la cifra.

Por su parte, Radiotelevisión Española (RTVE) informó que "cientos" de personas cruzaron al territorio durante la jornada.

También indicó que más de 1.500 migrantes —en su mayoría jóvenes marroquíes— han llegado a Ceuta en las últimas dos semanas.

Europa Press vía Getty Images Los migrantes cruzaron de Marruecos a España tanto por tierra como por mar.

Esa cifra fue ratificada por Vivas, quien añadió que los centros de recepción están saturados porque son más de 200 ingresos por día.

"No hay lugar para nadie más", aseguró.

Vivas afirmó que se han recuperado los cuerpos de 60 personas en el mar en los últimos meses, según informó RTVE.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, escribió en la red social X que "la situación en Ceuta es desesperada".

"El gobierno (de Sánchez) no puede mirar para otro lado en sus obligaciones porque estamos ante una crisis de seguridad nacional", expresó.

Europa Press vía Getty Images A algunos de los que lograron cruzar con éxito a España se los vio celebrando su ingreso.

BBC

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FUENTE: BBC