"Cosas delicadas" que hay que "explicar": presidente de ASSE defendió medidas contra el exdirector del Hemocentro de Maldonado

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) , Álvaro Danza , defendió las medidas que decidió tomar la institucion contra el exdirector del Hemocentro de Maldonado Jorge Curbelo y dijo que "lo mejor" para la institución y para "la sociedad" es "explicar qué pasó con los pacientes que eran positivos para algunos estudios y que debieron ser aconsejados o que dejen de donar, de contagiar o se trataran esas infecciones" .

Las autoridades de ASSE resolvieron presentar una denuncia penal contra Curbelo por atrasos en las consejerías que se deben realizar en aquellos casos de donantes de sangre que arrojaron un resultado serológico positivo para algunas enfermedades transmisibles , como VIH, hepatitis, sífilis, entre otras.

Una investigación administrativa del organismo detectó un "importante atraso" en las consejerías, sobre todo de personas que donaron sangre a través de jornadas de captación del Hemobus (un ómnibus que circula el país para concretar donaciones). En esas consejerías las personas debían ser informadas sobre los resultados —presuntivos de enfermedades, pero no confirmatorios— y orientadas sobre los pasos a seguir .

Danza se refirió al tema en una rueda de prensa en el Parlamento, luego de participar en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados por el proyecto de Rendición de Cuentas. Si bien prefirió no hacer comentarios sobre un proceso administrativo contra un funcionario, sí consideró que la investigación administrativa sobre la gestión de Curbelo —al frente del Hemocentro de Maldonado entre 2009 y 2026— arrojó datos sobre "cosas delicadas".

"Lo mejor para la administración y para la sociedad es explicar qué pasó con los pacientes que eran positivos para algunos estudios y que debieron ser aconsejados o que dejen de donar, o que dejen de contagiar, o que se trataran esas infecciones", señaló.

Y agregó que eso era "lo mejor" y no "buscarle la quinta pata al gato".

Jorge Curbelo exdirector del Hemocentro Regional de Maldonado Presidencia

Curbelo, por su parte, aseguró que la investigación que llevó adelante ASSE en su contra fue un intento de "desprestigiar" su trayectoria.

En un comunicado público, el exdirector del Hemocentro de Maldonado dijo haberse enterado por la prensa de la resolución de ASSE de presentar una denuncia penal, además de iniciarle un sumario con suspensión y retención de haberes.

También calificó de "viciada" la investigación que llevó adelante el organismo desde mayo de 2026, poco después de haberlo cesado del cargo a fines de abril por presuntas irregularidades.

La investigación administrativa de ASSE, además de recomendar la denuncia penal por los atrasos en las consejerías (que aseguran que eran conocidos y advertidos a la Dirección Técnica), halló presuntas irregularidades en los procedimientos llevados adelante en las donaciones de plaquetas.

En casos de "donantes habituales" se salteaba el paso previo de estudiar a cada persona para determinar si era apta para donar plaquetas, algo que se hacía al mismo tiempo que la persona asistía a la donación. Esto, según la investigación de ASSE, supongía un apartamiento de la normativa vigente, un mal uso de recursos y someter a los pacientes a procedimientos invasivos sin saber antes si eran aptos para donar.

En cualquier caso, la investigación de ASSE señala que no existen elementos para concluir que hubo riesgos transfusionales, porque —ni en el caso de los donantes con resultads serológicos positivos ni en el de los donantes de plaquetas— se transfirió sangre no apta a pacientes.