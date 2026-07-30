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Ediles de Maldonado proponen crear "zonas habilitadas" en la vía pública para ejercer el trabajo sexual

El proyecto surge, en parte, por la preocupación y quejas de vecinos de El Placer que afirman que "el ofrecimiento de servicios sexuales se desarrolla en espacios visibles y frecuentados por familias, niños y adolescentes"

30 de julio de 2026 17:34 hs
Punta del Este, turistas.
Foto: Marcelo Umpierrez.

El pasado martes, los ediles nacionalistas Adolfo Varela, Mariana Roviglio y Gabriel Mernies presentaron en la Junta Departamental de Maldonado un proyecto que busca que la intendencia establezca "zonas habilitadas" para el ejercicio del trabajo sexual en la vía pública.

La propuesta nace, en gran medida, por planteos y comentarios de vecinos de El Placer, que encuentran que el ofrecimiento de servicios sexuales sucede frente a casas y "espacios visibles frecuentados por familias, niños y adolescentes", consigna el texto al que accedió El Observador.

El proyecto pretende regular las zonas exclusivamente del ofrecimiento y ejercicio en la vía pública y no busca modificar el régimen de habilitación, instalación y funcionamiento de los locales y establecimientos. La designación de las áreas (o área) estaría encomendada al gobierno departamental y este tendría 90 días corridos, contados desde su promulgación, para tomar una resolución.

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El Placer aparece en el proyecto como una zona que no estaría "habilitada" y sería monitoreada por la intendencia, en coordinación con la Jefatura de Policía de Maldonado, en "tareas de prevención y control".

En conversación con El Observador, el edil Adolfo Varela comentó que lo que busca el decreto es darle a la intendencia un plazo para que "fije la zona".

"Este decreto lo que hace es [darle] a la intendencia un plazo y le habilita que fije la zona. La idea no es fijar zonas por decreto, sino por resolución del intendente; porque, mañana, Maldonado cambia y hay que correr la zona. Le da un marco", explicó Varela.

A nivel legal, el artículo 19 de la ley que regula el trabajo sexual en Uruguay —Ley N.º 17.515— sostiene que la intendencia de cada departamento, en coordinación con autoridades sanitaria y policial, con previa consulta la organización de trabajadores sexuales del departamento, si existiese, "establecerá zonas en donde se podrá ofrecer el trabajo sexual. Las zonas estarán perfectamente delimitadas en cuanto a áreas geográficas y horarios, teniendo en cuenta el número de trabajadores sexuales". Además, la ley contempla que dichas zonas no se establezcan cerca de institutos de enseñanza.

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