Fiscalía investiga violación a una trabajadora sexual en Maldonado: hay un detenido y se sumaron más denuncias

La Fiscalía de Violencia basada en Género, Doméstica y Sexual de San Carlos investiga la violación a una trabajadora sexual en Maldonado . Por este caso hay un hombre detenido, que se prevé sea imputado.

Pero además, la titular de la Fiscalía, Fiorella Marzano , recogió otras cinco denuncias de mujeres . Más tarde se ordenó un allanamiento y el hombre fue detenido esta tarde .

Desde la Fiscalía General de la Nación prevén que durante esta jornada se formalice a esta persona.

El ahora detenido contactó los servicios de la trabajadora sexual a través de una página de escort , el pasado jueves 27 de noviembre sobre las 20:00, según informó en primera instancia FM Gente de Maldonado.

El hombre pasaría a buscar a la trabajadora para llevarla presuntamente hasta su casa de La Barra, pero en el trayecto le propuso un desvío que terminó cerca del parque El Jagüel.

Una amiga de la joven aseguró que en el lugar el hombre agredió a la mujer y luego la violó.

La mujer logró escapar y salir corriendo hacia la ruta, donde un hombre que pasaba por el lugar la trasladó a un centro de salud, informó el medio local.