El mensaje de Diego García tras ser condenado por abuso sexual: "Ser acusado de algo que no hice es una de las heridas más difíciles de llevar"

El exjugador de Peñarol Diego García publicó este miércoles un mensaje en su cuenta de Instagram, un día después de ser condenado, en primera instancia por la justicia penal argentina, por abuso sexual con acceso carnal, por un hecho ocurrido en 2021 cuando era jugador de Estudiantes de La Plata.

"A veces la vida te pone en batallas que no merecías y te hiere con golpes que no buscaste. Pero incluso ahí, donde el dolor pesa y la injusticia confunde, uno descubre de qué está hecho. Hoy sé que la paz no se negocia y quien camina con la conciencia tranquila y el corazón limpio siempre termina encontrando luz. Ser acusado de algo que no hice es una de las heridas más difíciles de llevar" , comenzó diciendo García en su comunicado publicado en su cuenta de Instagram, @diegoge.10.

"Pero incluso en medio de esa injusticia, no pienso entregarme, no pienso rendirme, por qué si algo tengo en claro, es saber lo que verdaderamente pasó. Y hasta que no salga la verdad, no voy a parar, lo haré por mí y por mi familia. Enfrenté miradas que no merecía, soporto comentarios que me duelen y muchísimo. Pero rendirme jamás. Como lo llevo tatuado en mi pierna "Solo los fuertes saben esperar", expresó.

"Gracias a los que en verdad siempre estuvieron conmigo, gracias por no dejarme caer en estos años tan difíciles. A los que me juzgaron sin conocerme, sin conocer la verdad, no guardo rencor. Y a ellos también les digo gracias por hacerme descubrir una versión de mi qué no sabía que existía", concluyó.

"Te amo amor, siempre juntos", le comentó su pareja Sofía Costa.

Esta también se expresó en su cuenta de Instagram @sofficosta15 diciendo: "Hoy me pregunto, ¿Dónde está la justicia? Qué injusto todo, condenar a alguien sin ninguna prueba, NINGUNA. Una persona que no tiene nada a su favor, ni siquiera su relato, el cual lo cambió más de 3 veces, ni sus propias amigas avalaron su declaración, las pericias psicológicas y psiquiátricas le salieron mal, constatando que su relato fue actuado y ensayado, se negó a realizarse pruebas médicas y así puedo seguir poniendo millones de cosas".

"Pero un juez decidió condenar a una persona inocente sin dar ninguna explicación del por qué y sin tener nada para condenarlo, pero igual lo hizo, así parece que se maneja la justicia acá. No solo se condenó a una persona, sino también a su familia, amigos, a todos. Nos arruinaron la vida para siempre. Pero confío en que en esta vida todo vuelve y ojalá a esta persona la vida se encargue de devolverle todo el mal que nos está causando", agregó.

A este texto añadió otra historia con una foto en blanco y negro junto a Diego García diciendo: "Nunca te voy a dejar solo, acá voy a estar para apoyarte, hoy y siempre. Vamos a salir de estas como salimos de muchas, vos sos fuerte. Te amo y sos mi vida".

588955624_18549223555027238_1953954274681680598_n. Mensaje de Sofía Costa para Diego García

García fue condenado a prisión domiciliaria, Peñarol le rescindió su contrato, la Secretaría de Género del club criticó todo el proceder dirigencial desde su contratación y el jugador, a través de sus abogados, apelará el fallo en diciembre buscando ser absuelto.