La sorpresa y "confusión" de la defensa de Diego García tras su condena por abuso sexual, y la búsqueda "de apuro" de una casa para el exjugador de Peñarol

El futbolista Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de prisión en Argentina por abuso sexual con acceso carnal, y desde este martes está en prisión domiciliaria en La Plata a la espera de que su condena quede firme, con su contrato en Peñarol terminado a dos días de jugar la final de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional.

La lectura de sentencia estipulada para este martes a las 13:00 en el Juzgado de La Plata fue rápida, de menos de media hora , y cayó por sorpresa tanto a Diego García , que se descompensó tras escuchar el veredicto y debió ser atendido en el lugar, como a su defensa.

Diego Bandín , abogado del futbolista junto a Augusto Coronel, declaró a Referí que la condena los "sorprendió por un lado", pero también los "confundió".

"No nos imaginábamos que lo iban a condenar" afirmó Bandín, a quien le desconcertó la condena por seis años y ocho meses de prisión cuando el Ministerio Público Fiscal había pedido ocho años y la defensa de la víctima Clara Bulacio , encabezada por el abogado Marcelo Peña, solicitó diez.

Además, también le sorprendió que con una condena por abuso sexual al jugador le hayan otorgado la prisión domiciliaria en La Plata, algo que entiende no coincide con la gravedad del delito imputado.

Tras la condena, la defensa de García debió buscar "de apuro" una casa para el futbolista, ya que esta debía estar ubicada en La Plata y el jugador no contaba con domicilio allí, por lo que si al final del martes no encontraban un hogar "iba a dormir en una comisaría". Bandín confirmó que al final de la tarde consiguieron un lugar para que García alquilara.

El "copie y pegue" de la sentencia y la apelación confirmada

Diego García en Peñarol

Aunque reconoció que debe realizar un análisis de mayor profundidad de la sentencia, Bandín afirmó que lo que vio es un "copie y pegue del debate" y las declaraciones de testigos en el juicio.

El abogado quiere analizar cuánto peso se le dio a la declaración de las dos amigas de Clara, que testificaron en contra de la exjugadora de hockey de Estudiantes, así como a la falta de una pericia médica a la mujer, y al informe psicológico de "dos peritos mujeres" que tuvo un resultado adverso para ella.

"No los compartimos de ninguna forma, es una sentencia meramente de perspectiva de género. La prueba era mínima, solamente los dichos de la denunciante y basados en los dichos de su psicóloga", le comentó este martes el compañero de Bandín, Augusto Coronel, al periodista Juan Pablo Ferrari, en declaraciones divulgadas por Cadena del Mar.

"La pericia oficial imparcial había sido netamente favorable a nuestro defendido, y estaba claramente demostrado que la señorita acudió a una reunión social, tomó una decisión por propia voluntad", afirmó Coronel, quien remarcó que "la prueba no existe, solamente los dichos de ella" y quien también recordó que las amigas de Clara "dijeron totalmente lo contrario a lo que ella expresó".

Bandín ya adelantó que apelarán la sentencia, para lo que cuentan con un plazo de siete días hábiles. En ese periodo deberán presentar su intención de llevar el caso ante un tribunal de Casación, encargado de laudar sobre estas solicitudes, y tras ello tendrán otros 13 días para presentar los fundamentos de esta apelación.

El defensor adelantó que conversará con el futbolista y la familia para analizar la posibilidad de solicitar algunos cambios al régimen de prisión domiciliaria impuesto, aunque prefirió no adelantar cuáles serían estos cambios.

Coronel adelantó este martes que iban a apelar este régimen ya que "conculca el derecho a trabajar" de García.

Peña afirmó a Referí este martes que estudiará junto a Clara y su familia la posibilidad de apelar la domiciliaria, pero con la intención de que García espere que su condena quede firme en una cárcel.