/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 10 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

26 de noviembre 2025 - 12:52hs
Sorteo del 5 de oro

Sorteo del 5 de oro

Este miércoles 26 de noviembre se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de 10.5 millones de pesos, lo que se traduce en más de 250 mil dólares (U$S 251.510).

El Pozo de Oro sortea un total de 6 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte 4.5 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 65 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro sorteo Pozo de Oro

