Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Jueves:
Mín  13°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo acumulado del 5 de Oro: este miércoles se juegan casi 100 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

19 de noviembre 2025 - 9:34hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Este miércoles 19 de noviembre se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de 99.6 millones de pesos, lo que se traduce en más de 2.5 millones de dólares (U$S 2.501.421).

El Pozo de Oro sortea un total de 12.2 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte más de 87.4 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Más noticias
Sorteo del 5 de oro
JUEGOS DE AZAR

Resultados del 5 de oro: este domingo se jugaron más de 150 millones de pesos

Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del miércoles 12 de noviembre EN VIVO

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro sorteo sorteo 5 de oro

Seguí leyendo

Las más leídas

La multinacional UKG cierra sus operaciones en Uruguay y despide a 300 profesionales

La multinacional UKG cierra sus operaciones en Uruguay y despide a 300 profesionales

Maximiliano Araújo y Alex Freeman
AMISTOSO

Uruguay 1-5 Estados Unidos: la selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza vergonzosa

Uruguay vs México 
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay vs Estados Unidos: a qué hora juega hoy la selección de Marcelo Bielsa en Tampa y dónde verlo

La Bajada vendió 25 mil entradas en un día: los detalles de la fiesta en la rambla de Punta Carretas y cómo comprar localidades
LA BAJADA

La Bajada vendió 25 mil entradas en un día: los detalles de la fiesta en la rambla de Punta Carretas y cómo comprar localidades

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos