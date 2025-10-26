Dólar
/ Economía y Empresas / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del domingo 26 de octubre EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

26 de octubre 2025 - 22:09hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Este domingo 26 octubre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 37 millones, lo que equivale a U$S 928.145.

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 8.175.670 y quedó vacante. Además, el Pozo de Plata sorteaba 770.314 y tuvo un acierto.

Por otra parte, el Pozo Revancha repartía un total de $ 29.152.816 y también resultó vacante.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 26/10/2025

Resultados del Pozo de Oro

  • 34
  • 46
  • 16
  • 26
  • 9
  • Bolilla extra: 32

Resultados del Pozo Revancha

  • 4
  • 29
  • 37
  • 13
  • 28

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

