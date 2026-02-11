Hoy se sortea un nuevo 5 de Oro: hay más de 43.400.000 en pozos acumulados

Este miércoles 11 de febrero se juega una nueva edición del sorteo del 5 de Oro con 43.400.000 en pozos acumulados.

Los montos aproximados para el Pozo de Oro son 26.400.000 pesos y para el Pozo Revancha 17.000.000.

Los sorteos se realizan los miércoles y domingo desde las 22:00.

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.