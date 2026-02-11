Dólar
/ Agro / AGROINDUSTRIA

Conaprole señaló al sindicato como culpable del cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera

Conaprole y el cierre de operaciones en Rivera: "Nueve meses de conflictividad sindical sostenida que han impedido consolidar una operación viable"

11 de febrero 2026 - 18:08hs
Conaprole anunció el cierre del Centro de Distribución que funcionaba en la antes Planta 14.

Conaprole anunció el cierre del Centro de Distribución que funcionaba en la antes Planta 14.

Conaprole resolvió el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera, "tras nueve meses de conflictividad sindical sostenida que han impedido consolidar una operación viable y han generado graves consecuencias económicas para la cooperativa", informó la compañía en un comunicado remitido a El Observador.

Se señaló, sobre eso, la existencia de "constantes negativas del gremio a considerar alternativa alguna, sin siquiera considerar las cuatro propuestas realizadas por el Ministerio de Trabajo en este período, propuestas que fueron todas aceptadas por la empresa con el espíritu de negociar y avanzar por el bien de trabajadores, consumidores y productores".

La decisión de la Asamblea de los 29 y el pedido de la AOEC

Conaprole recordó que en agosto del año pasado la Asamblea de los 29 (el ámbito de mayor relevancia en el control de gestión de la cooperativa) respaldó en forma unánime el cierre de la Planta 14 de Rivera, en un contexto de reiteradas medidas gremiales que afectaron la producción, la comercialización en el mercado interno y las exportaciones.

Mencionó, puntualmente, que hubo pérdidas económicas, llegando incluso al derrame de leche como consecuencia de atrasos en la recolección y distribución, generados por el conflicto.

Entonces, a pedido del sindicato (AOEC, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole), la empresa transformó la planta en un Centro de Distribución.

Sin embargo, se sostiene en el comunicado (verlo completo más adelante), "la conflictividad no sólo no ha cesado, sino que se ha extendido a otros sectores estratégicos (...), se registran faltantes de más de 30 productos en plaza, afectando a sus productores, consumidores y clientes (...), generando pérdidas económicas que no guardan ninguna lógica".

"La continuidad de estas medidas coloca además a Conaprole ante el riesgo cierto de tener que disponer de materia prima que no puede ser procesada, con la consecuente pérdida económica y el impacto negativo para toda la cadena láctea nacional, incluidos los productores cooperativistas, quienes ya han visto reducido el precio de su leche a partir del mes de enero", se expresó.

La empresa informó que mantendrá los mecanismos de apoyo y prioridad en vacantes para los trabajadores involucrados y reafirmó su compromiso "con el diálogo y con la construcción de un marco de paz laboral que permita proteger el trabajo, la producción nacional y el desarrollo sostenible de la principal cooperativa láctea del país".

El comunicado de Conaprole

Conaprole medidas ante conflictividad 11-02-26.docx

Conaprole Rivera AOEC Lechería

