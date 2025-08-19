Conaprole, con respaldo de los tamberos, decidió el cierre inmediato de la planta en Rivera

Conaprole adelantará el cierre de la planta N° 14 , ubicada en Rivera , medida que en principio había anunciado para el 31 de octubre de este año, según fue informado a El Observador por fuentes de la empresa y de gremiales de productores de leche.

El cierre será inmediato, tanto que este mismo miércoles la planta no funcionará , se añadió.

También se destacó que se asegurará la recepción de la leche de los productores del norte que remitían su producción a ese complejo industrial y el abasto a la población que consumía leche fresca entera o descremada procedente de esa planta (eran los únicos productos allí elaborados).

El comando directivo de la cooperativa, considerando la posición de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) contraria a las propuestas que se fueron trasalado para solucionar la situación laboral de los trabajadores de esa planta, trasladó su decisión de adelantar el cese de operaciones en Rivera a la Asamblea de los 29, órgano de contralor de la gestión de la empresa, que tenía previsto reunirse este martes 19.

En ese ámbito, en el salón El Rancho (Canelones), los productores adoptaron la resolución por unanimidad del cierre inmediato y definitivo de ese complejo industrial ubicado en el norteño departamento de Uruguay.

El contexto

La denominada Asamblea de los 29 es un órgano de contralor de la dirección de Conaprole, conformado por esa cantidad de tamberos que envían su producción a la principal industria láctea nacional y representan a la totalidad de los cooperativistas.

Los productores remitentes a Conaprole, entre otras consideraciones (ver el documento completo más adelante), expusieron: "Consideramos muy injusto y totalmente irracional las acciones tomadas por la dirigencia sindical que desconoce el contexto de las industrias lácteas que producen en Uruguay, de nuestra situación como productores, y de todos los empleos de calidad directos e indirectos que genera nuestra cooperativa".

WhatsApp Image 2025-08-19 at 12.52.15 Reunión de la Asamblea de los 29, este martes 19 de agosto, en Canelones. Foto: D. Scirgalea

La medida también fue respaldada por 11 gremiales de tamberos.

El comunicado de las 11 gremiales de productores

Los motivos de Conaprole

Desde Conaprole se explicó que en los últimos tres meses la empresa realizó varias propuestas de soluciones para el futuro laboral de los 20 empleados de la planta, que fueron rechazadas por parte del gremio, que se ha negado a negociar, se complementó.

Esto, señalaron las fuentes de la empresa, ha generado faltante de productos, derrame de leche y múltiples derivaciones económicas para productores, repartidores y todos los colaboradores involucrados en la cadena de producción.

Durante el último fin de semana hubo importantes faltantes sobre todo en productos como yogures y postres, se informó.

Conaprole indicó que la última propuesta presentada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el viernes 15, incluía dejar cierre de planta en suspenso y abrir un período de 15 días para negociar, mantener la paz sindical para no seguir afectando la productividad y trabajar en la adecuación del padrón de empleados de la planta, lo que fue rechazado.

