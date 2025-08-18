Dólar
RADIO

"Son una manga de chanchos": el insólito momento que se vivió en la cabina de Radio Universal durante la transmisión del fútbol y la reacción de Alberto Kesman

El momento se vivió durante el partido entre Nacional y Progreso este sábado por el campeonato uruguayo de fútbol

18 de agosto 2025 - 15:33hs
Alberto Kesman
Alberto Kesman Diego Battiste

¿Qué pasó en la cabina de transmisión de Radio Universal el pasado sábado? Esa fue la misma pregunta que se hicieron los miembros de la audiencia que, en el partido en el que Nacional venció 3 a 1 a Progreso, escucharon una peculiar situación al aire.

Sucedió que, en el transcurso del partido por el campeonato uruguayo, quedó registrado un momento en el que los miembros del equipo deportivo de la radio, encabezado por Alberto Kesman, comenzaron a reírse sorpresivamente.

En un audio que se viralizó en redes se escucha a uno de ellos decir a modo de broma que algunas personas dejan "todo" en la tribuna, en tanto que "El Mariscal" responde con un "¿Qué pasó? Son una manga de chanchos". Luego, siguen las risas.

"Menos mal que el partido está definido. Si uno no se ríe con las cosas que pasan en la cabina de transmisión", siguió el relator.

Lo cierto es que todavía no se sabe lo que pasó, aunque por algunos mensajes en la cuenta de X de los integrantes de la transmisión las pistas indican que hubo algunos presentes de la cabina con problemas gástricos.

El periodista Eduardo Faría, por ejemplo, escribió: "Yo no fui. Sigo esperando que alguien se haga cargo de lo que paso en la cabina ayer. Si soy yo me hago cargo. El Sr Kesman se hizo el desentendido. El Sr Arispe siguió vendiendo como si nada. Sorpresivamente el Sr Arce desapareció corriendo al baño....".

Miguel Arispe, en tanto, también se encargó de desmentir responsabilidades: "A mí no me miren".

Alberto Kesman Radio Universal fútbol Nacional

