"Frente a determinadas ordinarieces está bueno pedir disculpas": el cruce entre Sofía Romano y Jorge Barrera en Punto Penal

Este domingo, el abogado y expresidente de Peñarol, Jorge Barrera , fue uno de los invitados del programa deportivo de Canal 10, Punto Penal. Barrera, invitado para hablar sobre el partido de este martes entre el equipo del que es hincha y el club argentino Racing por la Copa Libertadores, protagonizó un cruce al aire con Sofía Romano.

La primera pregunta de Romano fue por las quejas de los hinchas de Racing que la semana pasada estuvieron en Montevideo para el partido de ida de octavos de final contra Peñarol, y reclamaron por el tiempo que tuvieron que esperar para salir del estadio luego de terminado el encuentro, y la posibilidad de represalias de la policía argentina para el partido de vuelta por esa situación.

"No hubo un lesionado, no hubo un herido, no hubo ni un altercado, no hubo ni un problema, ojalá en todos los partidos de la Libertadores de visitante la única queja sea por la espera", manifestó Barrera.

La tensión se levantó algunos minutos después, cuando la periodista volvió a consultar a Barrera, esta vez por quién creía que tenía que reemplazar al volante lesionado Leo Fernández. Barrera se negó a decir quién era su predilecto, y se generó un instante de silencio.

"Creo que vos preferís a Terans", lo pinchó Romano. Ante ese comentario, Barrera le dijo "Viste que nosotros nos peleamos pero ahora estamos bien. Tenés razón".

"Vos me peleas a mi", le respondió la panelista. "Vos a mí, pero estamos bien. Estamos reconciliados", comentó Barrera, y le extendió su mano a Romano, que se negó a estrecharsela.

"Si me pedís disculpas, por supuesto. Frente a determinadas ordinarieces está bueno pedir disculpas, pero si querés no entramos en ese terreno", lo confrontó Romano.

"Uh, no. Buena onda y veo que te caracteriza eso", agregó Barrera, y tras una pausa, la entrevista siguió, sin que el exdirigente y la periodista vuelvan a dirigirse la palabra.

El antecedente entre Barrera y Romano

Hace casi un año, en setiembre de 2024, Barrera y Romano habían tenido un tenso intercambio en otro programa. En una nota para el programa De fútbol se habla así de DSports Uruguay, luego del triunfo de Peñarol contra Flamengo por la Copa Libertadores en Maracaná, al saludar a la periodista, Barrera le dijo "me imagino la felicidad que como amante del fútbol uruguayo tendrás por este triunfo de Peñarol…”.

Romano respondió: “De la jornada de ayer hasta hoy, trabajando en todos mis medios, lo he llevado a cabo con muchísimo entusiasmo porque, no sé si me estabas escuchando en la previa, en los minutos antes lo dije, que no era solo algo muy importante para Peñarol, sino algo extremo para el fútbol uruguayo”.

El comentario de Barrera estaba motivado por la simpatía de Romano por Nacional, que hace algunos años hizo pública a través de sus redes sociales.