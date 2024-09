El tenso saludo entre el expresidente de Peñarol Jorge Barrera y la periodista Sofía Romano luego del triunfo carbonero ante Flamengo; mirá el video

“Hermoso. Tremenda alegría. Realmente”, comentó Romano.

“De la jornada de ayer hasta hoy, trabajando en todos mis medios, lo he llevado a cabo con muchísimo entusiasmo porque, no sé si me estabas escuchando en la previa, en los minutos antes lo dije, que no era solo algo muy importante para Peñarol, sino algo extremo para el fútbol uruguayo”, agregó la conductora.

A lo que Barrera agregó: “Para el fútbol uruguayo, no, no... Y por eso mismo quería saludarte y sabía que compartíamos esta euforia. Ojalá que la ratifiquemos el partido que viene”.

Luego, el expresidente aurinegro comenzó a responder la pregunta.

Se trata del segundo cruce en pocos días que la periodista tiene con allegados a Peñarol, luego de que el exdelegado Gonzalo Moratorio la criticara por haber llamado “personaje” al arquero Washington Aguerre tras dominar la pelota en el partido ante Miramar Misiones.

Moratorio hizo un posteo en sus redes y agregó una captura de pantalla de una vieja frase de Romano, en 2020, cuando expresó su "amor" por Nacional, heredado por el parentesco con Ángel Romano, su bisabuelo, gloria de los tricolores y de la selección de Uruguay.