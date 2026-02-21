La palabra de Julián Millán, Maxi Gómez y Luciano Boggio tras la victoria de Nacional contra Progreso: "La cancha imposible de jugar"

Nacional venció a Progreso por 1-0 en el estadio Silvestre Landoni de Durazno este sábado por la noche, con gol de Julián Millán , y volvió a la victoria después del traspié ante Racing y antes del clásico contra Peñarol del próximo fin de semana.

El hombre gol de la jornada habló tras el partido con la transmisión oficial, y destacó que la victoria en Durazno fue "un triunfo importante" que les permite estar en la punta del Torneo Apertura al final del sábado.

Consultado sobre si cree que el equipo ya agarró la idea del entrenador Jadson Viera , contestó: "Nosotros entrenamos para eso, de a poco vamos a ir agarrándole la idea".

Además, aclaró que, como en este caso, "hay canchas difíciles que a veces es mejor no arriesgar mucho".

Maximiliano Gómez también habló tras el partido, y remarcó que el partido fue "muy difícil", y "la cancha imposible de jugar".

Al delantero le preguntaron si jugaron este partido pensando, en parte, en el clásico del fin de semana. "Nosotros vamos partido a partido, todos los compañeros tienen disposición de jugar y estamos trabajando muy bien. Se viene un partido difícil y con nuestra gente intentaremos hacernos fuertes", fue la respuesta de Gómez.

Luciano Boggio: "Tratamos de mantener la estructura"

Por último, Luciano Boggio remarcó que el arranque del Torneo Apertura "está muy parejo", y enfatizó que "sin el esfuerzo y dejar todo es complicado" sumar.

El mediocampista también habló sobre su rol de llevar la pelota al ataque, y explicó: "A veces quiero agarrar tanto ese papel que me pierdo un poco, lo he hablado con el técnico y mi compañero y hay que ordenarse un poco más".

En este partido, detalló, en su dupla con Lucas Rodríguez intentaron "mantener la estructura para que llegara la pelota arriba". "Creo que por momentos lo hicimos bien", valoró.