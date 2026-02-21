Hombre de 48 años murió tras bañarse en zona no habilitada cerca del Dique Mauá

Inmediaciones del Dique Mauá, Montevideo Foto: Armada Nacional

Un hombre de 48 murió tras bañarse en zona no habilitada en las inmediaciones del Dique Mauá en Montevideo durante este sábado.

La víctima se encontraba junto a otros dos hombres, comunicó la Armada Nacional. Las otras dos personas lograron salir por su cuenta.

Las autoridades fueron informadas mediante una llamada al 911 y la Fiscalía de Flagrancia ya está en conocimiento del caso.

Un día antes en Punta del Este, un guardavidas rescató a tres adultos y dos niños luego de que un catamarán en el que navegaban volcara frente a la Parada 3 de Playa Mansa. Durante el procedimiento, el funcionario realizó varios viajes hasta lograr trasladar a todos los involucrados hacia la orilla. Los menores tenían 6 y 9 años.

En este caso, fueron asistidos a la altura de la Parada 10 de la Mansa y están fuera de peligro. Todos llevaban chaleco salvavidas, lo que facilitó el rescate. Los padres de los menores le hicieron un pedido claro: “Primero me pidieron por favor que sacara a los niños”, contó el guardavidas de Maldonado en diálogo con El Observador.