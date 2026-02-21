Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / MONTEVIDEO

Hombre de 48 años murió tras bañarse en zona no habilitada cerca del Dique Mauá

La zona en la que se estaba bañando no estaba habilitada, según comunicó la Armada Nacional

21 de febrero 2026 - 20:42hs
Inmediaciones del Dique Mauá, Montevideo

Inmediaciones del Dique Mauá, Montevideo

Foto: Armada Nacional

Un hombre de 48 murió tras bañarse en zona no habilitada en las inmediaciones del Dique Mauá en Montevideo durante este sábado.

La víctima se encontraba junto a otros dos hombres, comunicó la Armada Nacional. Las otras dos personas lograron salir por su cuenta.

Las autoridades fueron informadas mediante una llamada al 911 y la Fiscalía de Flagrancia ya está en conocimiento del caso.

Un día antes en Punta del Este, un guardavidas rescató a tres adultos y dos niños luego de que un catamarán en el que navegaban volcara frente a la Parada 3 de Playa Mansa. Durante el procedimiento, el funcionario realizó varios viajes hasta lograr trasladar a todos los involucrados hacia la orilla. Los menores tenían 6 y 9 años.

En este caso, fueron asistidos a la altura de la Parada 10 de la Mansa y están fuera de peligro. Todos llevaban chaleco salvavidas, lo que facilitó el rescate. Los padres de los menores le hicieron un pedido claro: “Primero me pidieron por favor que sacara a los niños”, contó el guardavidas de Maldonado en diálogo con El Observador.

