Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
cielo claro
Martes:
Mín  15°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / PATRIMONIO

El Dique Mauá abrirá al público en diciembre: los planes de la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Industria

Una parte del predio, que abarca las viejas carboneras y el edificio del histórico reloj de la Compañía del Gas, pertenece al Ministerio de Industria y a la Intendencia de Montevideo

10 de noviembre 2025 - 20:10hs
El Dique Mauá. Archivo

El Dique Mauá. Archivo

El predio del ex Dique Mauá, cerrado al público hasta ahora, abrirá sus puertas en diciembre, en una especie de plan piloto en el que están trabajando la Intendencia de Montevideo (IMM) y el Ministerio de Industria, Energia y Minería (MIEM) para recuperar este espacio emblemático de la Rambla.

"Estamos planificando abrirlo para diciembre al público. Hoy estamos haciendo trabajos de limpieza y desratización", señaló a MVD Noticias la directora de Desarrollo Urbano de la IMM, Patricia Roland.

La intendencia y el ministerio comparten la propiedad de una parte del predio, que está en estado de semiabandono y cerrado desde hace décadas, pese a tratarse de un bien declarado Patrimonio Histórico Nacional.

Más noticias
El expresidente y líder comunista de Vietnam, Ho Chi Minh (1890-1969)
CIUDAD

Vietnam le donó a la Intendencia de Montevideo una estatua del líder comunista Ho Chi Minh

vecinos del centro denuncian a la im por danos y perjuicios tras construccion de un edificio al lado que les tapa el pozo de aire
CIUDAD

Vecinos del Centro denuncian a la IM por daños y perjuicios tras construcción de un edificio al lado que les tapa el pozo de aire

"El MIEM y la IMM están en absoluta concordancia con el objeto de abrir esto como espacio público en una primera instancia para ver cómo funciona", agregó Roland sobre los planes para el predio.

Aseguró que la propiedad de ambas instituciones refiere al edifico con el histórico reloj y al galpón que está sobre la Rambla, que era el lugar donde se acopiaba carbón.

Ese galpón, detalló, no tiene una estructura en buen estado por lo que debería ser vallado. "La idea es que eso se valle de manera que lo que se va a abrir es como un circuito, que también esté en la noche con iluminación especial", sostuvo la directora de Desarrollo Urbano.

Y aseguró que una posibilidad es realizar actividades culturales. El proyecto, agregó, tiene a los jerarcas "sumamente entusiasmados".

A lo largo de los años, distintos proyectos para ese predio de la Rambla fracasaron. En 2018 naufragó el proyecto de vender parte del predio a Buquebus para que construyera allí una nueva terminal de pasajeros, algo que tenía el visto bueno del Poder Ejecutivo de la época, en el segundo mandato de Tabaré Vázquez.

Posteriormente, el gobierno convocó a un concurso de ideas para recuperar el predio, pero esto también quedó por el camino. El predio llegó a abrir fugazmente en 2020, cuando la intendencia presentó los resultados del concurso de ideas en febrero de 2020.

Bajo la administración de Luis Lacalle Pou volvió a estar sobre la mesa un proyecto de inversión privada, a través de la constructora Berkes, que propuso construir allí una terminal de pasajeros y varios edificios.

Temas:

Intendencia de Montevideo MIEM

Seguí leyendo

Las más leídas

Vecinos del Centro denuncian a la IM por daños y perjuicios tras construcción de un edificio al lado que les tapa el pozo de aire
CIUDAD

Vecinos del Centro denuncian a la IM por daños y perjuicios tras construcción de un edificio al lado que les tapa el pozo de aire

Centro de Atención a las Víctimas deriva a las personas afectadas a sus mutualistas
SISTEMA DE SALUD

Avanza proyecto que regula el "exceso" de los servicios VIP de mutualistas pese a cuestionamientos de las empresas: "Van a cometer una nueva injusticia"

Edificio sede de Ancap.
FINANZAS

Deudas con Ancap: la mayoría de las intendencias están al día, pero dos siguen en rojo

Leodán González, árbitro del partido entre Defensor Sporting y Nacional
POLÉMICA

Leodán González reconoció un error en su decisión en la polémica jugada de Maxi Gómez en Defensor vs Nacional, y explicó por qué no lo expulsó: "Golpea con la espalda"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos