El Dique Mauá abrirá al público en diciembre: los planes de la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Industria

El predio del ex Dique Mauá , cerrado al público hasta ahora, abrirá sus puertas en diciembre, en una especie de plan piloto en el que están trabajando la Intendencia de Montevideo (IMM) y el Ministerio de Industria, Energia y Minería (MIEM) para recuperar este espacio emblemático de la Rambla.

"Estamos planificando abrirlo para diciembre al público. Hoy estamos haciendo trabajos de limpieza y desratización", señaló a MVD Noticias la directora de Desarrollo Urbano de la IMM, Patricia Roland.

La intendencia y el ministerio comparten la propiedad de una parte del predio, que está en estado de semiabandono y cerrado desde hace décadas, pese a tratarse de un bien declarado Patrimonio Histórico Nacional.

"El MIEM y la IMM están en absoluta concordancia con el objeto de abrir esto como espacio público en una primera instancia para ver cómo funciona", agregó Roland sobre los planes para el predio.

Aseguró que la propiedad de ambas instituciones refiere al edifico con el histórico reloj y al galpón que está sobre la Rambla, que era el lugar donde se acopiaba carbón.

Ese galpón, detalló, no tiene una estructura en buen estado por lo que debería ser vallado. "La idea es que eso se valle de manera que lo que se va a abrir es como un circuito, que también esté en la noche con iluminación especial", sostuvo la directora de Desarrollo Urbano.

Y aseguró que una posibilidad es realizar actividades culturales. El proyecto, agregó, tiene a los jerarcas "sumamente entusiasmados".

A lo largo de los años, distintos proyectos para ese predio de la Rambla fracasaron. En 2018 naufragó el proyecto de vender parte del predio a Buquebus para que construyera allí una nueva terminal de pasajeros, algo que tenía el visto bueno del Poder Ejecutivo de la época, en el segundo mandato de Tabaré Vázquez.

Posteriormente, el gobierno convocó a un concurso de ideas para recuperar el predio, pero esto también quedó por el camino. El predio llegó a abrir fugazmente en 2020, cuando la intendencia presentó los resultados del concurso de ideas en febrero de 2020.

Bajo la administración de Luis Lacalle Pou volvió a estar sobre la mesa un proyecto de inversión privada, a través de la constructora Berkes, que propuso construir allí una terminal de pasajeros y varios edificios.