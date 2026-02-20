Sigue la tormenta en Adeom: fracasó negociación con la intendencia, llaman a nueva asamblea y juntan firmas para elecciones anticipadas

En la interna del sindicato de trabajadores municipales de Montevideo ( Adeom ) reina la "incertidumbre" y la "bronca" . Incertidumbre porque no está claro si habrá convenio colectivo en este quinquenio y enojo -de parte de listas opositoras y afiliados independientes- porque se considera que desde la dirección del gremio no se hizo todo lo posible para alcanzar el mejor acuerdo con la Intendencia de Montevideo (IM).

Este jueves Adeom llamó a una nueva asamblea para aprobar o rechazar el preacuerdo de convenio colectivo al que se llegó en la Nochebuena de 2025 con la IM.

Es la misma propuesta que ya fue rechazada el 28 de enero en una asamblea que contó con unos 500 afiliados -entre los más de 8.000 trabajadores de la comuna-, en la que se mandató a las autoridades a renegociar el convenio. Entre otros puntos, se consideró escaso el aumento de 1.5% de salario real para el quinquenio.

La directiva encabezada por Silvia Tejera llevó la nueva propuesta a la IM y la respuesta de la administración fue categórica.

“Nuestro planteo fue que habíamos llegado hasta este punto, la intendencia no tiene margen para moverse”, sentenció este jueves el intendente Mario Bergara en rueda de prensa.

Así las cosas, el sindicato volverá a someter a votación el preacuerdo, a la espera de un resultado distinto.

Paros y plan de lucha

Adeom estableció un “plan de lucha” de cara a esta nueva votación. A partir del lunes 23 de febrero se realizarán paros por municipios para hacer “asambleas territoriales informativas”. Luego se realizará una concentración el martes 4 de marzo a las 12:00 en la explanada de la comuna con marcha a la Junta Departamental y, al otro día, se llevará adelante la asamblea general con votación.

¿Esta vez sí se refrendará el preacuerdo? En la interna hay dudas. Según pudo reconstruir El Observador, en las listas que votaron en contra del preacuerdo el 29 de enero continúa la disconformidad, pero ahora hay “más bronca” porque no se obtuvieron avances en la segunda negociación con la IM.

Desde el oficialismo se definió no hablar con la prensa hasta que se resuelva el asunto. En el comunicado de este jueves se resalta que firmar el convenio “significaría tener certezas para todo el colectivo de trabajadores municipales".

Elecciones anticipadas

Fruto de esta “bronca” es que se inició una campaña para recolectar firmas con el fin de llamar a elecciones anticipadas. La propuesta no surgió de ninguna lista y, hasta el momento, no ha sido apoyada explícitamente por ningún espacio, sino por afiliados.

Según los estatutos, se necesitan que 500 afiliados firmen la petición para que se llame a una asamblea en la que se definirá si se convoca a elecciones anticipadas o no. También se podría definir, en esa asamblea, la salida de algún integrante del ejecutivo, sin necesidad de que se convoque a elecciones.

Según los promotores, hay una “crisis de conducción y representatividad en el sindicato”.

"No hubo medidas firmes sostenidas. No existió una estrategia clara de negociación. Se consolidó un escenario de improvisación y se plantea aceptar un preacuerdo que compromete cinco años y consolida pérdida de derechos, bajo la lógica del miedo ('esto o nada')", dice la carta que se entrega a los firmantes.

¿Y Ripoll?

El nombre de Valeria Ripoll está y no está, de acuerdo a quién se consulte. La exsecretaria general del gremio expulsada años atrás, sigue teniendo influencia en afiliados, pero desde algunas listas se le baja el perfil a su poder.

Según reconocieron afiliados y dirigentes, desde el oficialismo se ha acusado a las listas opositoras de "hacerle el juego” a Ripoll, o incluso se ha mencionado que quien terminó ganando en la asamblea del 29 de enero es la ahora integrante del Partido Nacional.

Sin embargo, desde las listas que votaron en contra del preacuerdo descartan esta influencia y aseguran que se votó en contra porque se puede obtener un mejor acuerdo.