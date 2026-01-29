Dólar
/ Nacional / INTENDENCIA

Asamblea de Adeom rechazó acuerdo con la IM por "poco" aumento de salario y sigue en preconflicto: líder sindical lamentó la decisión

El sindicato deberá "elaborar una nueva propuesta para presentarle a la administración y ver si la IM está dispuesta a reabrir" la negociación, dijo Silvia Tejera

29 de enero 2026 - 10:54hs
La conducción de Adeom se disputa voto a voto
La conducción de Adeom se disputa voto a voto

La asamblea de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo resolvió este miércoles por mayoría rechazar el preacuerdo al que habían llegado sus autoridades con la Intendencia de Montevideo (IM) para el convenio colectivo de los próximos cinco años.

En diciembre de 2025 se había alcanzado un primer acuerdo -con la mediación del Ministerio de Trabajo- que incluía un incremento salarial por encima de la inflación de 1,5% para los trabajadores, con un margen superior para los escalafones más bajos.

Además, se establecían tres momentos de presupuestación a lo largo del periodo, entre otros puntos.

Sin embargo, este miércoles en una asamblea que se extendió por cinco horas se definió rechazar la propuesta.

La secretaria general del sindicato, Silvia Tejera, dijo a El Observador que la mayoría del sindicato consideró que el aumento salarial era "poco" y se reclamó que las presupuestaciones sean cada seis meses.

Ahora, el sindicato deberá "empezar a elaborar una nueva propuesta para presentarle a la administración y ver si la IM está dispuesta a reabrir" la negociación.

Además, el sindicato resolvió continuar en preconflicto y en las próximas semanas definirá su "plan de lucha", por lo que podrían acercarse nuevos paros. Este miércoles, por la asamblea, se realizó un paro que determinó, entre otras cosas, la suspensión de la etapa del Concurso de Carnaval.

Molestia de Tejera

La secretaria general del sindicato expresó su molestia por la decisión de la asamblea. En un estado en WhatsApp, Tejera lamentó que ahora Adeom "queda a la merced de la voluntad de la administración".

"Las resoluciones de la asamblea se respetan, y hoy 8050 trabajadores y trabajadoras nos quedamos sin una estabilidad para nuestro futuro", escribió, y lamentó que se dejó pasar la oportunidad de tener "un aumento real de salario" por primera vez en más de 30 años.

Tejera no negó su molestia en diálogo con El Observador, pero remarcó que "llevará adelante con responsabilidad" los siguientes pasos de negociación con la comuna para respetar "lo resuelto por mayoría, democráticamente, en la asamblea".

Además, manifestó "preocupación" por el escaso número de participantes en la asamblea: unos 500 de los 6.200 afiliados que tiene el sindicato.

Adeom IM Montevideo convenio colectivo

