No arrancó el concurso de carnaval y ya hay una etapa suspendida (y no es por lluvias)

Carnaval: el concurso tendrá etapas el lunes 26 y martes 27 de enero y luego seguirá el jueves 29.

El Concurso de Agrupaciones de Carnaval no arrancó -se estrenará este lunes 26 de enero en el Teatro de Verano del Parque Rodó - pero, curiosamente, ya tiene una etapa suspendida y no es debido al motivo habitual, que son las lluvias .

En las últimas horas la Intendencia de Montevideo (IM) informó a Daecpu que “por razones institucionales que afectan el normal funcionamiento de la Intendencia de Montevideo se posterga la etapa 3 del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, prevista para el miércoles 28 de enero”.

El motivo, se explicó a El Observador, es un paro de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) que establece que no se dispondrá ese día de personal de la intendencia para las labores que normalmente cumplen en el Teatro de Verano, sede del concurso que organizan los carnavaleros en coordinación con la intendencia capitalina.

La tercera etapa, programada inicialmente para el miércoles 28 de enero, se realizará cuando termine la décima y última jornada de la rueda inicial, como lo indica el protocolo.

En esta tercera etapa deben estrenar sus espectáculos la comparsa Integración, la murga La Margarita, los humoristas Cyrano’s y la murga Patos Cabreros.

Iemanjá y Llamadas

La décima etapa está fijada para el jueves 5 de febrero, pero la que se reprogramó por lo señalado se hará el domingo 8, considerando que el viernes 6 y sábado 7 se hará el Desfile de Llamadas y en esas noches nunca hay actuaciones en el Teatro de Verano.

Además, como sucede en cada año, el lunes 2 de febrero no habrá actividad por la realización de las festividades de Iemanjá en la zona del Parque Rodó.

Por lo tanto, tras este cambio inesperado, el concurso en el escenario “Ramón Collazo” se extenderá en la rueda inicial del lunes 26 de enero al domingo 8 de febrero, salvo haya nuevas suspensiones totales o parciales, por ejemplo debido al mal estado del tiempo.

Las entradas

La venta de entradas para cada etapa se realiza en forma anticipada en Abitab. Los precios, para espectáculos de las dos ruedas iniciales, van de $ 320 a $ 1.070. Son todas localidades numeradas y con butacas. Si hay un remanente se vende cada noche en boleterías del Teatro de Verano.

Concurso de carnaval - primera rueda

Etapa 1 el lunes 26 de enero

Más Que Lonja (Sociedad de Negros y Lubolos)

Gente Grande (Murga)

Social Club (Humoristas)

Falta y Resto (Murga)

Etapa 2 el martes 27 de enero

Herencia Ancestral (Sociedad de Negros y Lubolos)

Don Bochinche y Compañía (Murga)

Diablos Verdes (Murga)

Zíngaros (Parodistas)

Etapa 4 el jueves 29 de enero

Yambo Kenia (Sociedad de Negros y Lubolos)

A La Bartola (Murga)

Un Título Viejo (Murga)

Los Muchachos (Parodistas)

Etapa 5 el viernes 30 de enero

Valores (Sociedad de Negros y Lubolos)

Jorge (Murga)

Los Chobys (Humoristas)

La Trasnochada (Murga)

Etapa 6 el sábado 31 de enero

La Sara del Cordón (Sociedad de Negros y Lubolos)

House (Revista)

Mi Vieja Mula (Murga)

Caballeros (Parodistas)

Etapa 7 el martes 1° de febrero

Madame Gótica (Revista)

Curtidores de Hongos (Murga)

Sociedad Anónima (Humoristas)

La Gran Muñeca (Murga)

Etapa 8 el martes 3 de febrero

Carambola (Revista)

Jardín Del Pueblo (Murga)

Cayó La Cabra (Murga)

Los Adam’s (Parodistas)

Etapa 9 el miércoles 4 de febrero

La Compañía (Revista)

La Nueva Milonga (Murga)

Los Rolin (Humoristas)

Doña Bastarda (Murga)

Etapa 10 el jueves 5 de febrero

Tabú (Revista)

La Mojigata (Murga)

Queso Magro (Murga)

Momosapiens (Parodistas)

Etapa 3 el domingo 8 de febrero

Integración (Sociedad de Negros y Lubolos)

La Margarita (Murga)

Cyranos (Humoristas)

Patos Cabreros (Murga)

El contexto

El carnaval de 2026 ya tuvo dos instancias oficiales. Primero, el Desfile Inaugural, en el que triunfaron la murga Patos Cabreros, la comparsa Valores, los parodistas Zíngaros, la revista La Compañía y los humoristas Los Chobys. Luego, el Desfile de Escuela de Sambas, con Mocidade Unida como formación ganadora.