Carnaval / HIJOS DEL CARNAVAL

Hijos del Carnval: los hermanos Pintos, la mejor vedette de Llamadas, el legado de Sarabanda y el camino de La Sara del Cordón

Hijos del Carnaval es la serie de video de El Observador en el que las familias del carnaval comparten experiencias, anécdotas e ilusiones en torno a la fiesta popular

6 de marzo 2026 - 12:00hs
Micaela y Pablo Pintos llevan el legado de Cordón&nbsp;

Micaela y Pablo Pintos llevan el legado de Cordón 

Gentileza
Tienen una foto en la memoria. Pablo y Micaela Pintos no tendrán más de ocho años y sostienen una copa plateada y brillante entre sus manos, detrás están sus padres y el terraplén de las canteras del Teatro de Verano. Niños que crecieron en el templo de Momo.

En 2023, tras la muerte de su abuelo César Pintos –fundador de Sarabanda y referente del candombe– la comparsa fue bautizada nuevamente. Ese año comenzó a llevar el legado de su historia con otro nombre: La Sara del Cordón. Desde entonces son los hermanos lo que mantienen la tradición candombera como referentes de la comparsa, con la que consiguieron el primer puesto en el concurso de 2025.

Pablo Pintos es el director y jefe de cuerda del conjunto, Micaela es la encargada del cuerpo de baile. Este año además, ella fue mencionada como la mejor vedette del Desfile de Llamadas y terminó ternada en la misma categoría una vez terminado el Concurso Oficial.

En una entrevista, apenas horas después de su última presentación en la Liguilla y antes de que se conocieran los resultados del Concurso Oficial de 2026, los hermanos Pintos recibieron a El Observador para hablar sobre su infancia vinculada a la comparsa, el legado del Cordón y la pasión por la categoría en la última entrega del ciclo Hijos del Carnaval.

