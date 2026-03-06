Polémico ranking de FourFourTwo: el listado de los 50 mejores clubes de la historia que borró a Nacional, Peñarol, y Uruguay, con todos sus títulos, y que lideró Brasil 1970

Pelé festejando su gol con Brasil ante Italia en la final de México 1970

La reconocida revista inglesa de fútbol, Four Four Two, conocida en todo el mundo por sus notas, datos, estadísticas y distintos informes, realizó justamente un informe en el que dio a conocer lo que, para sus periodistas, son los 50 mejores equipos de la historia y no aparecen Nacional, Peñarol o las selecciones uruguayas, que ganaron mucho y jugaban muy bien.

El número 1 del citado ranking fue para el combinado de Brasil del Mundial de México 1970, y allí quizás, no haya demasiadas polémicas, ya que se trató del equipo que consiguió en propiedad la Copa Jules Rimet con jugadores de primerísimo nivel.

En el mismo, aparecen Independiente de Avellaneda, Boca Juniors y River Plate en distintas épocas.

Entre los equipos argentinos, el mejor posicionado es Independiente (1971-1975), ubicado en el puesto 17 del ranking .

Luego aparece Boca Juniors (1998-2004), que ocupa la posición 26.

El tercer equipo argentino destacado es River Plate (1941-1947), ubicado en el puesto 34 y que fue más conocido como La Máquina.

Nacional, que tuvo equipos sensacionales, como el que ganó el único quinquenio de esa institución entre 1938 y 1942, o que obtuvo la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental en 1971, 1980 y 1988, no existe en el listado.

La Escuadrilla de la Muerta, el equipazo de Peñarol de 1949, o los campeones de América de 1960, 1961, 1966 y 1987, también de la Copa Intercontinental en 1961, 1966 y 1982, tampoco aparecen.

Si se toma en cuenta lo que fue la selección uruguaya, ganadora de los Juegos Olímpicos y Mundiales de 1924 y 1928, y de la primera Copa del Mundo 1930, no está en el ranking. Tampoco la de Maracaná 1950.

Este es el listado de los 50 lugares:

1) Brasil (1970)

2) Milan (1987-1991)

3) Barcelona (2008-2011)

4) Ajax (1965-1973)

5) España (2007-2012)

6) Real Madrid (1955-1960)

7) Liverpool (1975-1984)

8) Inter de Milán (1962-1967)

9) Benfica (1959-1968)

10) Santos (1955-1968)

11) Hungría (1950-1956)

12) Bayern Múnich (1967-1976)

13) Holanda (1974-1978)

14) Manchester City (2017-2024)

15) Celtic (1965-1974)

16) Milan (2004-2007)

17) Independiente (1971-1975)

18) Juventus (1980-1986)

19) Dynamo Kiev (1985-1987)

20) Barcelona (1988-1994)

21) Liverpool (2018-2021)

22) Brasil (2002-2004)

23) Alemania Occidental (1970-1976)

24) Francia (1996-2000)

25) Manchester United (1995-2001)

26) Boca Juniors (1998-2004)

27) Torino (1945-1949)

28) Borussia Mönchengladbach (1970-1979)

29) Nottingham Forest (1977-1980)

30) Austria (1930-1936)

31) Arsenal (2001-2004)

32) Juventus (1994-1998)

33) Francia (1982-1986)

34) River Plate (1941-1947)

35) Manchester United (1965-1968)

36) Feyenoord (1968-1971)

37) Brasil (1982)

38) Budapest Honved (1950-1955)

39) Ajax (1992-1996)

40) Arsenal (1930-1935)

41) Leeds United (1968-1975)

42) Steaua Bucarest (1984-1989)

43) Tottenham Hotspur (1960-1962)

44) Hamburgo (1977-1983)

45) Chelsea (2004-2006)

46) Chile (2014-2016)

47) Wolverhampton Wanderers (1953-1960)

48) Real Madrid (2000-2002)

49) Inglaterra (1966)

50) Leicester City (2015-2016)