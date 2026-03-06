Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
nubes
Domingo:
Mín  18°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / INVESTIGACIÓN

Policía investiga caso de una mujer de 27 años que cayó del tercer piso de un hotel en el Buceo

La mujer, que resultó con lesiones, estaba alojada en una habitación con un hombre de 54 años con el que había estado consumiendo drogas antes del incidente

6 de marzo 2026 - 21:24hs
Imagen ilustrativa de la Policía Nacional. Archivo

Imagen ilustrativa de la Policía Nacional. Archivo

Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Policía y la Fiscalía investigan el caso de una mujer de 27 años que cayó del tercer piso de un hotel en el Buceo en la madrugada de este viernes.

La mujer estaba con un hombre de 54 años alojada en una de las habitaciones y había consumido drogas antes del incidente, según consta en el comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo.

"Ambos se encontraban en la habitación y habrían estado consumiendo sustancias estupefacientes previo al incidente, momento en el cual la mujer habría presentado una conducta alterada", sostiene el comunicado.

Más noticias
un policia fue rapinado en verdisol: le robaron la moto, el celular y su arma de reglamento con 15 balas
POLICIALES

Un policía fue rapiñado en Verdisol: le robaron la moto, el celular y su arma de reglamento con 15 balas

shock de inversion para plaza matriz, mas policias y limpieza de grafitis: el plan que presento la im para la ciudad vieja
CIUDAD VIEJA

Shock de inversión para Plaza Matriz, más policías y limpieza de grafitis: el plan que presentó la IM para la Ciudad Vieja

El primer llamado que recibió la Policía alertaba por un posible "intento de autoeliminación", pero esto está siendo investigado, ya que un empleado del hotel que testificó ante los efectivos dijo que había escuchado "ruidos y gritos" provenientes del tercer piso.

La mujer cayó a un patio desde una de las ventanas de la habitación.

Cuando los funcionarios llegaron estaba consciente y siendo asistida por su acompañante, a quien dijo que había "conocido ocasionalmente".

Los médicos diagnosticaron "precipitación y consumo de drogas", y procedieron a trasladar a la mujer.

Temas:

Buceo hotel Drogas

Seguí leyendo

Las más leídas

Empleadas domésticas piden rebaja de edad jubilatoria

Trabajo penoso: empleadas domésticas proponen baja de edad jubilatoria por realizar tareas insalubres

Uruguay en la lista de visas suspendidas de Estados Unidos: embajador asegura que es algo temporal
EE.UU.

Uruguay en la lista de visas suspendidas de Estados Unidos: embajador asegura que es "algo temporal"

Con inversión de más de US$ 10 millones, cowork y 10.000 metros cuadrados: así será la terminal de e-commerce que se construye en el predio del viejo Aeropuerto de Carrasco
DESARROLLO

Con inversión de más de US$ 10 millones, cowork y 10.000 metros cuadrados: así será la terminal de e-commerce que se construye en el predio del viejo Aeropuerto de Carrasco

 Yensi Marfetan contó sobre el incendio del Remate Joaquín Suárez
FUEGO

La influencer uruguaya de remates que perdió todo en un incendio y ahora busca reconstruir su emprendimiento

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos