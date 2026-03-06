Policía investiga caso de una mujer de 27 años que cayó del tercer piso de un hotel en el Buceo

La Policía y la Fiscalía investigan el caso de una mujer de 27 años que cayó del tercer piso de un hotel en el Buceo en la madrugada de este viernes.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La mujer estaba con un hombre de 54 años alojada en una de las habitaciones y había consumido drogas antes del incidente, según consta en el comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo.

"Ambos se encontraban en la habitación y habrían estado consumiendo sustancias estupefacientes previo al incidente, momento en el cual la mujer habría presentado una conducta alterada ", sostiene el comunicado.

CIUDAD VIEJA Shock de inversión para Plaza Matriz, más policías y limpieza de grafitis: el plan que presentó la IM para la Ciudad Vieja

POLICIALES Un policía fue rapiñado en Verdisol: le robaron la moto, el celular y su arma de reglamento con 15 balas

El primer llamado que recibió la Policía alertaba por un posible "intento de autoeliminación", pero esto está siendo investigado, ya que un empleado del hotel que testificó ante los efectivos dijo que había escuchado "ruidos y gritos" provenientes del tercer piso.

La mujer cayó a un patio desde una de las ventanas de la habitación.

Cuando los funcionarios llegaron estaba consciente y siendo asistida por su acompañante, a quien dijo que había "conocido ocasionalmente".

Los médicos diagnosticaron "precipitación y consumo de drogas", y procedieron a trasladar a la mujer.