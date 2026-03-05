Policía y Fiscalía investigan una brutal pelea a la salida de un cumpleaños de 15 en Artigas

Policía y Fiscalía investigan grave incidente que se produjo en las últimas horas a la salida de un cumpleaños de 15 en el departamento de Artigas , según informó la vocera de la Jefatura policial local, Lady Fuques, en rueda de prensa.

En declaraciones consignadas por el medio local Artigas Informa, la oficial explicó que desde el cuerpo policial tomaron conocimiento del hecho a raíz de unos videos que comenzaron a circular en redes sociales .

En ellos se mostraba a varias personas peleándose a golpes y patadas en ropa formal y durante la noche .

A partir de ahí, y mediante cámaras del Ministerio del Interior instaladas en la zona, la Policía empezó a investigar el caso, que ya se encuentra en la órbita de la Fiscalía .

Todo el material conseguido por los agentes fue posteriormente derivado a la fiscal de Turno, quien estableció distintos lineamientos .

De acuerdo con Fuques, la disputa involucró a individuos que "aparentemente" salían del cumpleaños "como también a personas que estaban en la vía pública".

Al momento se desconocen las razones detrás del incidente. El hecho permanece en investigación.