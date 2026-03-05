Un hombre de 33 años murió atropellado en Canelones: se trata del tercer peatón fallecido en las últimas horas

En la madrugada de este jueves, un hombre de 33 años murió tras ser atropellado por un auto en Canelones , informó Policía Caminera en un comunicado.

El siniestro fatal tuvo lugar sobre las 05:10 en la Ruta N°32, a la altura del kilómetro 26, en la localidad de Canelón Chico .

Según el parte oficial, un auto que circulaba de norte a sur, por razones a establecer, embistió de frente a un peatón que se desplazaba por la zona .

Producto del fuerte impacto, el hombre de 33 años falleció en el lugar. El auto era conducido por un hombre de 35 años, quien resultó ileso y tuvo un resultado de espirometría negativo .

Previo a este incidente, y durante la jornada de ayer, se registraron dos accidentes fatales que involucraron a peatones, uno en Montevideo y otro en Florida.

El primero se produjo sobre la mañana de la jornada de ayer con un hombre de 57 años fallecido tras ser chocado por un ómnibus de la empresa Copsa.

El hecho tuvo lugar en General Flores y Serrato, según reportó la página de X Montevideo Tránsito, perteneciente a la comuna capitalina.

El segundo siniestro del día tuvo lugar sobre la noche y dejó a un hombre de 42 años como víctima.

Según Caminera, el hecho se produjo sobre las 20:45 en el kilómetro 90 de la Ruta N°6, en las inmediaciones de la localidad de Chamizo, en el departamento de Florida, cuando el ahora fallecido caminaba junto a su hijo de 16 años por la banquina.

De acuerdo con la información primaria recabada por las autoridades y por circunstancias que aún se investigan, la víctima fue embestida por un auto que circulaba en el mismo sentido.

Los primeros datos sugieren que el atropellamiento ocurrió cuando ambos intentaban cruzar la ruta.

El hombre fue asistido en el lugar por un servicio de emergencia, que lo diagnosticó como “politraumatizado grave”.

Posteriormente, fue trasladado al sanatorio Comef, donde falleció a causa de las lesiones sufridas. Su hijo, en tanto, resultó ileso.

El vehículo involucrado era conducido por una mujer de 28 años, quien fue sometida a una espirometría que dio resultado negativo.