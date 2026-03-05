Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / COPA SUDAMERICANA

Mirá el golazo de mitad de cancha que ayudó a Millonarios a eliminar a Atlético Nacional de la Copa Sudamericana

Millonarios venció 3-1 a Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana con dos goles del argentino Rodrigo Contreras

5 de marzo 2026 - 10:18hs
El comienzo del golazo del medio de la cancha de Rodrigo Contreras

El comienzo del golazo del medio de la cancha de Rodrigo Contreras

Millonarios venció 3-1 a Atlético Nacional y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un partido cuyo resultado quedó en un segundo plano por el golazo desde atrás de la mitad de la cancha que anotó Rodrigo Contreras.

El delantero argentino de Millonarios fue el principal protagonista de la victoria de su equipo con un doblete, y uno de esos goles ya da la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

A los 20 minutos del partido, disputado en el Atanasio Girardot de Medellín, Contreras recuperó una pelota detrás del medio por zona izquierda. El atacante se acercó al círculo de la mitad y lanzó un zurdazo de más de 50 metros que se metió sin picar en el arco defendido por David Ospina para poner el 1-0.

Embed

Nicolás Rodríguez empató el partido para Atlético Nacional siete minutos después, tras una gran asistencia de Jorman Campuzano, pero cerca del final de la primera mitad los de Bogotá volvieron a ponerse en ventaja con un tanto de penal de Leonardo Castro.

Lucas Paul De los Santos y Salomón Rodríguez
COPA SUDAMERICANA

Montevideo City Torque 1-0 Defensor Sporting por Copa Sudamericana: un gol de Franco Romero dejó eliminado al violeta del certamen

Agustín Rogel ingresó por Sebastián Coates, lesionado, en Nacional ante Peñarol por el Torneo Apertura
NACIONAL

Nacional confirmó cuál es la lesión de Sebastián Coates, quien llegará bastante justo a la fase de grupos de la Copa Libertadores

A los 75 minutos Contreras puso su segundo tanto. El zaguero Sergio Mosquera despejó una pelota cerca de su área, que terminó convirtiéndose en un pase al vacío para el delantero argentino, que se sacó a un defensor de encima y puso un disparo contra el palo izquierdo de Ospina para decretar el 3-1 definitivo.

El argentino de 30 años llegó a Millonarios en 2026 proveniente de la Universidad de Chile, y arrancó con todo: ya lleva cinco goles en ocho partidos, cuando en todo 2025 había anotado diez tantos en 41 encuentros.

Temas:

Millonarios Copa Sudamericana Atlético Nacional Redes sociales

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa y Darwin Núñez con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Preocupación en la selección uruguaya por los viajes de Nández y Darwin Núñez a los amistosos en Inglaterra e Italia; Marcelo Bielsa realizará las reservas el domingo

Peñarol celebró el triunfo ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura
APERTURA

Tras el triunfo de Peñarol en el clásico ante Nacional, Albion tiene decidido llevar al equipo de Diego Aguirre a otro escenario y descartó el Estadio Koster de Mercedes

Jugadores de Juventud forman en el partido de la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Juventud de Las Piedras vs Independiente Medellín: día, hora y dónde ver a los pedrenses en un partido trascendente en la Copa Libertadores

Giorgian De Arrascaeta y Nicolás López entre los más decisivos de 2025
FÚTBOL

Entre los mejores del planeta: el histórico puesto de Giorgian De Arrascaeta y la sorpresa del Diente López dentro de los más decisivos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos