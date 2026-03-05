Mirá el golazo de mitad de cancha que ayudó a Millonarios a eliminar a Atlético Nacional de la Copa Sudamericana

Millonarios venció 3-1 a Atlético Nacional y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana , en un partido cuyo resultado quedó en un segundo plano por el golazo desde atrás de la mitad de la cancha que anotó Rodrigo Contreras.

El delantero argentino de Millonarios fue el principal protagonista de la victoria de su equipo con un doblete, y uno de esos goles ya da la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

A los 20 minutos del partido, disputado en el Atanasio Girardot de Medellín, Contreras recuperó una pelota detrás del medio por zona izquierda. El atacante se acercó al círculo de la mitad y lanzó un zurdazo de más de 50 metros que se metió sin picar en el arco defendido por David Ospina para poner el 1-0.

Nicolás Rodríguez empató el partido para Atlético Nacional siete minutos después, tras una gran asistencia de Jorman Campuzano , pero cerca del final de la primera mitad los de Bogotá volvieron a ponerse en ventaja con un tanto de penal de Leonardo Castro.

Golazo de atrás de mitad de cancha de Rodrigo Contreras para vencer a David Ospina y marcar el 1-0 de Milllonarios contra Atlético Nacional.

A los 75 minutos Contreras puso su segundo tanto. El zaguero Sergio Mosquera despejó una pelota cerca de su área, que terminó convirtiéndose en un pase al vacío para el delantero argentino, que se sacó a un defensor de encima y puso un disparo contra el palo izquierdo de Ospina para decretar el 3-1 definitivo.

El argentino de 30 años llegó a Millonarios en 2026 proveniente de la Universidad de Chile, y arrancó con todo: ya lleva cinco goles en ocho partidos, cuando en todo 2025 había anotado diez tantos en 41 encuentros.