Nacional confirmó cuál es la lesión de Sebastián Coates, quien llegará bastante justo a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Agustín Rogel ingresó por Sebastián Coates, lesionado, en Nacional ante Peñarol por el Torneo Apertura

La sanidad de Nacional confirmó en un comunicado este miércoles que el capitán del equipo, Sebastián Coates, sufrió un desgarro el pasado domingo en el clásico que el equipo perdió 1-0 ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura en el Gran Parque Central.

El futbolista debió dejar la cancha justo antes de una jugada en la que tras un gran remate de Gastón Togni, Emiliano Velázquez tuvo el gol y se lo perdió solo, ya que su remate, sin arquero, dio en el poste derecho.

Coates dejó la cancha a los 24 minutos y en su lugar ingresó Agustín Rogel, quien jugó su primer encuentro desde su regreso a los tricolores.

Nacional confirmó el desgarro de Sebastián Coates en el clásico ante Peñarol.

En un comunicado que dio a conocer este miércoles en sus redes sociales, el club tricolor informó de qué se trata el mismo.

"Sebastián Coates: desgarro en isquiotibiales del muslo derecho", explica escuetamente el mismo.

De esta manera, el capitán de Nacional tendrá para al menos tres semanas de baja en la zaga de los dirigidos por Jadson Viera y llegará bastante justo para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

En tanto, también confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha del arquero del club, Federico Bonilla.

Aquí se puede ver el comunicado de Nacional: