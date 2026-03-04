Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional confirmó cuál es la lesión de Sebastián Coates, quien llegará bastante justo a la fase de grupos de la Copa Libertadores

El capitán tricolor se lesionó en el clásico que perdieron ante Peñarol 1-0 el pasado domingo, y dejó la cancha a los 24 minutos

4 de marzo 2026 - 15:41hs
Agustín Rogel ingresó por Sebastián Coates, lesionado, en Nacional ante Peñarol por el Torneo Apertura

Agustín Rogel ingresó por Sebastián Coates, lesionado, en Nacional ante Peñarol por el Torneo Apertura

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

La sanidad de Nacional confirmó en un comunicado este miércoles que el capitán del equipo, Sebastián Coates, sufrió un desgarro el pasado domingo en el clásico que el equipo perdió 1-0 ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura en el Gran Parque Central.

El futbolista debió dejar la cancha justo antes de una jugada en la que tras un gran remate de Gastón Togni, Emiliano Velázquez tuvo el gol y se lo perdió solo, ya que su remate, sin arquero, dio en el poste derecho.

La lesión de Coates

Nacional confirmó el desgarro de Sebastián Coates en el clásico ante Peñarol.

Peñarol celebró el triunfo ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura
APERTURA

Tras el triunfo de Peñarol en el clásico ante Nacional, Albion tiene decidido llevar al equipo de Diego Aguirre a otro escenario y descartó el Estadio Koster de Mercedes

Jugadores de Juventud forman en el partido de la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Juventud de Las Piedras vs Independiente Medellín: día, hora y dónde ver a los pedrenses en un partido trascendente en la Copa Libertadores

En un comunicado que dio a conocer este miércoles en sus redes sociales, el club tricolor informó de qué se trata el mismo.

"Sebastián Coates: desgarro en isquiotibiales del muslo derecho", explica escuetamente el mismo.

De esta manera, el capitán de Nacional tendrá para al menos tres semanas de baja en la zaga de los dirigidos por Jadson Viera y llegará bastante justo para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

En tanto, también confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha del arquero del club, Federico Bonilla.

Aquí se puede ver el comunicado de Nacional:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2029255003911692460?s=20&partner=&hide_thread=false

