FÚTBOL

Mirá por dónde se podrá ver ahora el fútbol uruguayo luego de la firma de los nuevos contratos de TV

Estas son las opciones que tendrán los televidentes para poder observar los partidos

3 de marzo 2026 - 19:06hs
Ignacio Alonso presidente de la AUF

Ignacio Alonso presidente de la AUF

Foto: Leonardo Carreño

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) llegó a un acuerdo este martes por los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo, con la firma de siete de los ocho contratos tras una reunión maratónica en la sede de la calle Guayabo.

Más allá de esto, aún resta acordar con el Grupo Clarín (por otras competencias como la Copa AUF Uruguay, el fútbol del interior a través de la OFI. fútbol amateur y fútbol femenino), ya que por ahora, el mismo quedó en suspenso.

¿Por dónde se podrá ver el fútbol uruguayo tras la firma de los nuevos contratos?

Luego de la firma de los contratos de este martes en las oficinas de la AUF, el fútbol uruguayo se seguirá viendo a través de los cables y por streaming tal cual se pudo observar el último fin de semana, según confirmaron fuentes a Referí.

Esto es: estará disponible en todos los cables del país, que negociaron con el consorcio Torneos/DirecTV; por streaming se verá en las empresas que ya acordaron con Tenfield (se puede ver en AntelTV y Disney+) y con aquellas otras empresas del servicio de cableoperadores que suscriban acuerdos con Tenfield a partir de este martes.

