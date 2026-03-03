Mirá por dónde se podrá ver ahora el fútbol uruguayo luego de la firma de los nuevos contratos de TV

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) llegó a un acuerdo este martes por los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo , con la firma de siete de los ocho contratos tras una reunión maratónica en la sede de la calle Guayabo.

Más allá de esto, aún resta acordar con el Grupo Clarín (por otras competencias como la Copa AUF Uruguay, el fútbol del interior a través de la OFI. fútbol amateur y fútbol femenino), ya que por ahora, el mismo quedó en suspenso.

Como informó Referí, se completó el proceso de licitación, adjudicación que le permitirán recaudar a la AUF l a millonaria cifra de US$ 67.500.000 por año entre enero 2026 y diciembre 2029.

PEÑAROL Diego Aguirre: el compromiso de Matías Arezo, la valoración del "muy buen plantel" que armó Peñarol y el "vinito" que tomó el día posterior al clásico ganado ante Nacional

FÚTBOL Cristiano Ronaldo huyó de Arabia Saudita tras los bombardeos de Irán a la embajada de Estados Unidos; mirá la decisión de Darwin Núñez en ese país

¿Por dónde se podrá ver el fútbol uruguayo tras la firma de los nuevos contratos?

Luego de la firma de los contratos de este martes en las oficinas de la AUF, el fútbol uruguayo se seguirá viendo a través de los cables y por streaming tal cual se pudo observar el último fin de semana, según confirmaron fuentes a Referí.

Esto es: estará disponible en todos los cables del país, que negociaron con el consorcio Torneos/DirecTV; por streaming se verá en las empresas que ya acordaron con Tenfield (se puede ver en AntelTV y Disney+) y con aquellas otras empresas del servicio de cableoperadores que suscriban acuerdos con Tenfield a partir de este martes.