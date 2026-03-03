El importante monto que cobrará la AUF en los próximos cinco días por haber llegado a un acuerdo en la firma de los contratos de TV del fútbol uruguayo

Los derechos de televisión del fútbol uruguayo ya fueron firmados

Los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo, más allá de que el acuerdo que quedó en suspenso con el Grupo Clarín (por otras competencias como la Copa AUF Uruguay, el fútbol del interior a través de la OFI. fútbol amateur y fútbol femenino), llegó a buen puerto con la firma de siete de los ocho contratos tras una reunión maratónica en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)-

En ese contexto, se completó el proceso de licitación, adjudicación que le permitirán recaudar a la AUF la millonaria cifra de US$ 67.500.000 por año entre enero 2026 y diciembre 2029, como informó Referí.

El dinero que percibirá la AUF en los próximos cinco días Con la firma de dichos contratos, según pudo saber Referí, la AUF ya comienza a cobrar por los nuevos acuerdos comerciales de los que ya transcurrieron los primeros dos meses en los que las empresas adjudicatarias brindaron los servicios, pero no pagaron debido a que no se habían firmado los contratos.

El próximo paso de la AUF será cobrar en los próximos cinco días US$ 10.500.000 correspondientes a los pagos retroactivos de enero y febrero (no se incluye la cuota del sublote 6 de Telecom/GMC/Conosur, -grupo Clarín- que aún no firmaron) de las empresas que ya suscribieron los acuerdos y repartir ese dinero a los clubes para que puedan abonar los salarios de los dos primeros meses de 2026, que en muchos casos tenían pendientes y preocupados a los futbolistas y a los dirigentes.

Las empresas deben pagar mensualmente a la AUF, según se estableció en los vínculos que se firmaron en la madrugada y mañana de ese martes. Cada mes, la AUF recibirá US$ 5.500.000 brutos (deben descontar los US$ 520.000 que genera cada 30 días la producción audiovisual y comercial a la empresa Tenfield) por los nuevos acuerdos comerciales. En este caso, cuando aún no fue votada la forma de distribución entre los clubes, para los ingresos de enero y febrero la AUF entregará dinero a cuenta a las instituciones.