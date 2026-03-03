La alegría de Diego Aguirre en Peñarol al enterarse del regreso de un jugador que considera fundamental
El director técnico carbonero recibió una muy buena noticia este martes y el futbolista está listo para jugar ante Danubio el sábado próximo
3 de marzo 2026 - 12:23hs
Diego Aguirre
Foto: Dante Fernández/Focouy
Peñarol regresó este martes por la mañana a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, en el predio cercano al Estadio Campeón del Siglo, luego de haberle ganado 1-0 a Nacional el clásico del Torneo Apertura el pasado domingo en el Gran Parque Central. En tanto, Diego Aguirre ya contará con un jugador muy importante para él en el partido contra Danubio del fin de semana y será el regreso de Eduardo Darias.
La mejor noticia que recibió Diego Aguirre en la práctica de este martes, es que ya está pronto para volver en el encuentro del próximo sábado ante Danubio en el Estadio Campeón del Siglo por la quinta fecha del Torneo Apertura, el volante Eduardo Darias.
No obstante, según informó una fuente de Peñarol a Referí, Eduardo Darias está listo para volver y tiene chances incluso de ser titular, ya que Diego Aguirre le quiere dar minutos de cara a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América que cada vez está más cerca.