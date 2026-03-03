La alegría de Diego Aguirre en Peñarol al enterarse del regreso de un jugador que considera fundamental

Peñarol regresó este martes por la mañana a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, en el predio cercano al Estadio Campeón del Siglo, luego de haberle ganado 1-0 a Nacional el clásico del Torneo Apertura el pasado domingo en el Gran Parque Central. En tanto, Diego Aguirre ya contará con un jugador muy importante para él en el partido contra Danubio del fin de semana y será el regreso de Eduardo Darias.

Los carboneros jugaron un partido inteligente y aprovecharon la eficacia y una nueva gran asistencia de Leonardo Fernández para vencer y alcanzar la punta del campeonato.

Por un lado, Leonardo Fernández cumplió su partido número 100 desde que defiende la camiseta de Peñarol.

Por otro, Washington Aguerre conquistó su primer triunfo en un clásico ante Nacional.

Mientras tannto, demostró que desde que Maximiliano Silvera pasó de Peñarol a los tricolores, en sus seis partidos (cinco oficiales), aun no pudo anotar y perdió dos clásicos (uno por penales), mientras que su compañero de ofensiva, Maximiliano Gómez, en cinco clásicos, nunca pudo convertir.

Vuelve Darias en Peñarol

La mejor noticia que recibió Diego Aguirre en la práctica de este martes, es que ya está pronto para volver en el encuentro del próximo sábado ante Danubio en el Estadio Campeón del Siglo por la quinta fecha del Torneo Apertura, el volante Eduardo Darias.

Como informó Referí, Darias sufrió un mini desgarro en el aductor en el debut contra Montevideo City Torque, y ya se había perdido los compromisos ante Central Español y Deportivo Maldonado, y estaba más que en duda para el clásico ante Nacional.

20250309 Lucas Rodríguez y Eduardo Darias Peñarol Racing Torneo Apertura 2025. Foto: @OficialCAP Lucas Rodríguez y Eduardo Darias Foto: @OficialCAP

Finalmente y como se esperaba, no llegó con su recuperación.

No obstante, según informó una fuente de Peñarol a Referí, Eduardo Darias está listo para volver y tiene chances incluso de ser titular, ya que Diego Aguirre le quiere dar minutos de cara a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América que cada vez está más cerca.