Nada mejor para Leonardo Fernández; en el triunfo clásico ante Nacional llegó a 100 partidos en Peñarol; mirá sus notables números

Leonardo Fernández de Peñarol ante Lucas Rodríguez de Nacional por el Torneo Apertura

Peñarol se llevó una enorme victoria ante su eterno rival, Nacional, jugando como visitante en el Gran Parque Central al vencer 1-0 con un gol de Matías Arezo luego de una asistencia perfecta de Leonardo Fernández, quien justamente este domingo celebró por partida doble, no solo por los tres puntos y el liderazgo del Torneo Apertura, sino porque llegó a sus 100 partidos con los carboneros.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La gran figura aurinegra fue contratada por los presididos por Ignacio Ruglio a principios del año pasado por una cifra inusual para este medio.

Peñarol pagó US$ 6.300.000 a Toluca por el 80% de su ficha en un esfuerzo tremendo, luego de que este se coronara campeón uruguayo 2024 con un rendimiento espectacular

Este rendimiento de Leonardo Fernández, no se repitió en 2025 , pero igualmente fue de los mejores jugadores de Peñarol en todo el año.

DERECHOS DE TV Derechos de TV: la AUF envió los contratos finales y espera a las empresas adjudicatarias para firmar los acuerdos a partir de la hora 13 de este lunes

NACIONAL Maximiliano Silvera desde que pasó de Peñarol a Nacional: cinco partidos, dos ante los aurinegros, sin goles; Maxi Gómez jugó cinco clásicos y tampoco anotó

El gran debe que tuvo fue no poder anotar ningún gol de tiro libre, cuando en 2024 había convertido ocho.

El futbolista cumplió ante Nacional 100 partidos, de los que ganó 66, empató 17 y solo perdió 17.

A su vez, convirtió 36 goles y brindó 35 asistencias, incluyendo la de este clásico a Matías Arezo que ganó 1-0 Peñarol en el Gran Parque Central.