El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Nada mejor para Leonardo Fernández; en el triunfo clásico ante Nacional llegó a 100 partidos en Peñarol; mirá sus notables números

El crack aurinegro alcanzó la centena de encuentros desde que arribó al club en 2024

2 de marzo 2026 - 14:28hs
Leonardo Fernández de Peñarol ante Lucas Rodríguez de Nacional por el Torneo Apertura

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Peñarol se llevó una enorme victoria ante su eterno rival, Nacional, jugando como visitante en el Gran Parque Central al vencer 1-0 con un gol de Matías Arezo luego de una asistencia perfecta de Leonardo Fernández, quien justamente este domingo celebró por partida doble, no solo por los tres puntos y el liderazgo del Torneo Apertura, sino porque llegó a sus 100 partidos con los carboneros.

La gran figura aurinegra fue contratada por los presididos por Ignacio Ruglio a principios del año pasado por una cifra inusual para este medio.

Leonardo Fernández y sus números

Este rendimiento de Leonardo Fernández, no se repitió en 2025, pero igualmente fue de los mejores jugadores de Peñarol en todo el año.

El gran debe que tuvo fue no poder anotar ningún gol de tiro libre, cuando en 2024 había convertido ocho.

El futbolista cumplió ante Nacional 100 partidos, de los que ganó 66, empató 17 y solo perdió 17.

A su vez, convirtió 36 goles y brindó 35 asistencias, incluyendo la de este clásico a Matías Arezo que ganó 1-0 Peñarol en el Gran Parque Central.

