El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Washington Aguerre fue figura en Peñarol manejó el clásico con un estadio lleno en contra y rompió su maleficio contra Nacional

El golero carbonero mostró templanza, madurez y celebró como pocos el triunfo en el Gran Parque Central

2 de marzo 2026 - 14:59hs
Washington Aguerre celebró el triunfo clásico de Peñarol ante Nacional por el Torneo Apertura

Washington Aguerre celebró el triunfo clásico de Peñarol ante Nacional por el Torneo Apertura

FOTO: @LigaAUF

El fútbol, en su esencia más pura, siempre guarda una narrativa de redención para aquellos que saben esperar. Lo vivido por Washington Aguerre en el último clásico no fue solo una actuación destacada bajo los tres palos; fue la demolición definitiva de un maleficio personal y la confirmación de que el arco de Peñarol tiene un dueño con el temple necesario para las paradas más bravas.

Un escenario de máxima tensión

Entrar al Gran Parque Central con un estadio repleto, vibrando en una atmósfera de hostilidad deportiva y con público exclusivamente local, es una prueba de fuego para cualquier profesional.

Desde el primer pitazo, Aguerre entendió su rol. No solo se limitó a atajar; se convirtió en uno de los principales actores de su equipo que debía resistir el embate emocional de miles de voces en contra. Quería ganar su primer clásico y lo consiguió.

Gastón Togni de Peñarol ante Maximiliano Silvera de Nacional por el Torneo Apertura
NACIONAL

Maximiliano Silvera desde que pasó de Peñarol a Nacional: cinco partidos, dos ante los aurinegros, sin goles; Maxi Gómez jugó cinco clásicos y tampoco anotó

Leonardo Fernández de Peñarol ante Lucas Rodríguez de Nacional por el Torneo Apertura
PEÑAROL

Nada mejor para Leonardo Fernández; en el triunfo clásico ante Nacional llegó a 100 partidos en Peñarol; mirá sus notables números

Su lenguaje corporal transmitió una calma que se filtró hacia sus compañeros, especialmente hacia la zaga liderada por figuras como Nahuel Herrera, permitiendo que el planteo de Diego Aguirre se ejecutara con precisión quirúrgica.

La figura que rompió el hechizo

El triunfo por 1-0 quedará en los libros, pero la actuación de Washington Aguerre quedará en la retina del hincha. Durante años, el maleficio contra Nacional parecía una sombra difícil de sacudir.

Sin embargo, en la noche de tensión, el arquero se mostró imbatible.

  • Seguridad aérea: Cortó cada centro que buscaba desesperadamente una cabeza tricolor, restándole oxígeno al ataque local.

  • Manejo de los tiempos: Supo cuándo enfriar el partido, cuándo acelerar y cómo jugar con la ansiedad del entorno, demostrando una madurez técnica y emocional muy buenas.

  • Reflejos de hierro: En los momentos de mayor asedio, sus manos aparecieron para mantener el arco en 0, transformando el silencio del Parque en su mejor melodía. Porque le sacó un gol cantado a Nicolás "Diente" López tras una enorme jugada, que se desvió en Jesús Trindade, cuando se terminaba el clásico.

El legado de un triunfo histórico

Ganar su primer clásico ante Nacional y hacerlo como visitante es un hito que redefine la carrera de Aguerre en el club. Bajo la dirección de Diego Aguirre, este equipo ha demostrado una resiliencia envidiable.

El arquero dejó de ser solo un buen futbolista para convertirse en el referente del área, ese que aparece cuando las papas queman y el estadio ruge en contra.

Peñarol se llevó tres puntos de oro, pero sobre todo, se lleva la certeza de que su guardián maduró. Aguerre rompió sus propias cadenas y, en el proceso, le regaló al pueblo carbonero una alegría que se festejará por mucho tiempo.

Temas:

Washington Aguerre Peñarol Nacional Gran Parque Central Diego Aguirre Torneo Apertura

