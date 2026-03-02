Maximiliano Silvera desde que pasó de Peñarol a Nacional: cinco partidos, dos ante los aurinegros, sin goles; Maxi Gómez jugó cinco clásicos y tampoco anotó
Los números que tienen en el debe los dos delanteros tricolores que fueron titulares este domingo contra los carboneros
2 de marzo 2026 - 13:34hs
Gastón Togni de Peñarol ante Maximiliano Silvera de Nacional por el Torneo Apertura
FOTO: Gastón Britos/FocoUy
Nacional perdió el invicto en el Torneo Apertura cuando este domingo cayó como local 1-0 con todo su público en las tribunas del Gran Parque Central ante su eterno rival clásico, Peñarol, con un nuevo gol de Matías Arezo, el goleador del certamen con cuatro anotaciones.
El presente de Maximiliano Silvera no es bueno. No solo no juega bien, sino que no pesa en el área ni fuera de ella.
Tanto es así que hasta ahora, en lo que lleva en Nacional, jugó seis partidos (cinco oficiales), entre ellos, dos clásicos ante Peñarol, y no convirtió aún ningún gol. Además, perdió los dos encuentros ante su exclub, el primero, en definición por penales.
Con respecto a los clásicos, desde su arribo a los tricolores, Maximiliano Gómez, su compañero de ofensiva en la derrota de este domingo en el Gran Parque Central, tampoco ha podido convertir.
Debutó en un partido contra Peñarol el 9 de agosto pasado y perdió 3-0. En total, jugó cinco encuentros contra el eterno rival y nunca convirtió un gol. Ganó uno, empató dos y cayó en los dos restantes.