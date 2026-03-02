Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Maximiliano Silvera desde que pasó de Peñarol a Nacional: cinco partidos, dos ante los aurinegros, sin goles; Maxi Gómez jugó cinco clásicos y tampoco anotó

Los números que tienen en el debe los dos delanteros tricolores que fueron titulares este domingo contra los carboneros

2 de marzo 2026 - 13:34hs
Gastón Togni de Peñarol ante Maximiliano Silvera de Nacional por el Torneo Apertura

Gastón Togni de Peñarol ante Maximiliano Silvera de Nacional por el Torneo Apertura

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Nacional perdió el invicto en el Torneo Apertura cuando este domingo cayó como local 1-0 con todo su público en las tribunas del Gran Parque Central ante su eterno rival clásico, Peñarol, con un nuevo gol de Matías Arezo, el goleador del certamen con cuatro anotaciones.

Por su parte, Nacional tuvo momentos de manejo de pelota, con un Maximiliano Gómez imbancable para toda la defensa aurinegra, pero no logró convertir.

El mejor lapso de los dirigidos por Jadson Viera fue luego del gol recibido y cuando entraron Nicolás "Diente" López y Gonzalo Carneiro.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol
DERECHOS DE TV

Derechos de TV: la AUF envió los contratos finales y espera a las empresas adjudicatarias para firmar los acuerdos a partir de la hora 13 de este lunes

flavio perchman tras la derrota de nacional ante penarol: cuando nos tuvieron que ganar no lo hicieron; nacho (ruglio) paso bastante tiempo escondido despues de las finales; que disfrute ahora
NACIONAL

Flavio Perchman tras la derrota de Nacional ante Peñarol: "Cuando nos tuvieron que ganar no lo hicieron"; "Nacho (Ruglio) pasó bastante tiempo escondido después de las finales; que disfrute ahora"

El gran debe de Maximiliano Silvera y de Maximiliano Gómez

El pase más hablado del período que acaba de terminar, fue el de Maximiliano Silvera, quien pasó de un día para otro de Peñarol a Nacional.

Esto llevó a la molestia de varios excompañeros suyos en los aurinegros y también de dirigentes, como Evaristo González, quien en su momento lo trató de "traidor".

Incluso hubo futbolistas de Peñarol que no lo saludaron en el saludo protocolar previo al clásico.

El presente de Maximiliano Silvera no es bueno. No solo no juega bien, sino que no pesa en el área ni fuera de ella.

Tanto es así que hasta ahora, en lo que lleva en Nacional, jugó seis partidos (cinco oficiales), entre ellos, dos clásicos ante Peñarol, y no convirtió aún ningún gol. Además, perdió los dos encuentros ante su exclub, el primero, en definición por penales.

20260301 Maximiliano Gómez de Nacional ante Lucas Ferreira de Peñarol por el Torneo Apertura
Maximiliano Gómez de Nacional ante Lucas Ferreira de Peñarol por el Torneo Apertura

Maximiliano Gómez de Nacional ante Lucas Ferreira de Peñarol por el Torneo Apertura

Con respecto a los clásicos, desde su arribo a los tricolores, Maximiliano Gómez, su compañero de ofensiva en la derrota de este domingo en el Gran Parque Central, tampoco ha podido convertir.

Debutó en un partido contra Peñarol el 9 de agosto pasado y perdió 3-0. En total, jugó cinco encuentros contra el eterno rival y nunca convirtió un gol. Ganó uno, empató dos y cayó en los dos restantes.

Temas:

Nacional Peñarol Maximiliano Gómez Maximiliano Silvera Gran Parque Central Torneo Apertura

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Washington Aguerre 
CLÁSICO

Los tres jugadores de Peñarol que no saludaron a Maximiliano Silvera: Washington Aguerre ya lo había anunciado

Guzmán Rodríguez visitó Los Aromos previo al clásico y saludó a Washington Aguerre
PEÑAROL

El exjugador de Peñarol, que quiere volver al club, que fue a saludar a Washington Aguerre a Los Aromos previo al clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central
APERTURA

Nacional vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por el Torneo Apertura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos