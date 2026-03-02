Maximiliano Silvera desde que pasó de Peñarol a Nacional: cinco partidos, dos ante los aurinegros, sin goles; Maxi Gómez jugó cinco clásicos y tampoco anotó

Gastón Togni de Peñarol ante Maximiliano Silvera de Nacional por el Torneo Apertura

Nacional perdió el invicto en el Torneo Apertura cuando este domingo cayó como local 1-0 con todo su público en las tribunas del Gran Parque Central ante su eterno rival clásico, Peñarol, con un nuevo gol de Matías Arezo, el goleador del certamen con cuatro anotaciones.

Los dirigidos por Diego Aguirre jugaron un partido inteligente y aprovecharon la eficacia y una nueva gran asistencia de Leonardo Fernández para vencer y alcanzar la punta del campeonato.

Por su parte, Nacional tuvo momentos de manejo de pelota, con un Maximiliano Gómez imbancable para toda la defensa aurinegra, pero no logró convertir.

El mejor lapso de los dirigidos por Jadson Viera fue luego del gol recibido y cuando entraron Nicolás "Diente" López y Gonzalo Carneiro.

El gran debe de Maximiliano Silvera y de Maximiliano Gómez

El pase más hablado del período que acaba de terminar, fue el de Maximiliano Silvera, quien pasó de un día para otro de Peñarol a Nacional.

Esto llevó a la molestia de varios excompañeros suyos en los aurinegros y también de dirigentes, como Evaristo González, quien en su momento lo trató de "traidor".

Incluso hubo futbolistas de Peñarol que no lo saludaron en el saludo protocolar previo al clásico.

El presente de Maximiliano Silvera no es bueno. No solo no juega bien, sino que no pesa en el área ni fuera de ella.

Tanto es así que hasta ahora, en lo que lleva en Nacional, jugó seis partidos (cinco oficiales), entre ellos, dos clásicos ante Peñarol, y no convirtió aún ningún gol. Además, perdió los dos encuentros ante su exclub, el primero, en definición por penales.

20260301 Maximiliano Gómez de Nacional ante Lucas Ferreira de Peñarol por el Torneo Apertura Maximiliano Gómez de Nacional ante Lucas Ferreira de Peñarol por el Torneo Apertura FOTO: Gaston Britos/FocoUy

Con respecto a los clásicos, desde su arribo a los tricolores, Maximiliano Gómez, su compañero de ofensiva en la derrota de este domingo en el Gran Parque Central, tampoco ha podido convertir.

Debutó en un partido contra Peñarol el 9 de agosto pasado y perdió 3-0. En total, jugó cinco encuentros contra el eterno rival y nunca convirtió un gol. Ganó uno, empató dos y cayó en los dos restantes.